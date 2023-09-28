الأهلي رفقة برشلونة .. مجموعة الأحمر بمونديال العالم لليد

أسفرت فعاليات قرعة المونديال عن تواجد الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، بالمجموعة الأولى، في بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» التي تقام منافساتها في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة المقبلة.





وأجريت اليوم الخميس مراسم قرعة البطولة، وأسفرت عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق برشلونة الإسباني والنور السعودي.



وضمت المجموعة الثانية فرق فوكس برلين الألماني والكويت الكويتي، وسان فرناندو الأرجنتيني، وضمت المجموعة الثالثة فرق ماجديبورج الألماني، وجامعة كوينزلاند الأسترالية، الخليج السعودي، فيما ضمت المجموعة الرابعة فرق كيلسي البولندي، وسان فرانسسكو الأمريكي، والنجمة البحريني.

وتقام منافسات البطولة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر من العام الجاري.

يد الأهلي في بطولة أفريقيا

ويسعد الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي ، لخوض منافسات بطولة أفريقيا بالكونغو ، بعد أن واصل تدريباته مرانًا بدنيًّا وفنيًا عقب السفر، استعدادًا للمشاركة في بطولة إفريقيا أبطال الدوري التي تقام في الكونغو برازافيل

وكانت فعاليات قرعة بطولة إفريقيا أبطال الدوري قد أسفرت عن وقوع فريق رجال يد الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب جي إس كيه من الكونغو الديمقراطية وفاب الكاميروني وبي إم سي الكونغولي وشبيبة سكيكدة الجزائري.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» المشاركة في بطولة إفريقيا لأبطال الدوري كلًّا من: عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل - إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.