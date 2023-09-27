كهربا يغيب عن مباراة الأهلي أمام بطل إثيوبيا

غاب محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، عن مران فريقه اليوم، استعدادًا لمواجهة سان جورج الإثيوبي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

خضع محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي لفحص طبي اليوم الأربعاء بمعرفة الجهاز الطبي بسبب إصابته في العضلة الضامة.

ويلتقي فريق الأهلي مع نظيره سان جورج الإثيوبي بعد غد الجمعة فى إياب دور الـ ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

كان فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر تغلب على نظيره سان جورج الإثيوبي بثلاثةاهداف نظيفة فى ذهاب دور ال ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

واشتكي محمود كهربا من الإصابة في العضلة الضامة ويخضع لفحص طبي لتحديد مصيره من المشاركة في مباراة سان جورج الإثيوبي بدوري أبطال إفريقيا واحتمال كبير تتم إراحته حتى لو اكتمل شفاءه منعا لتفاقم الإصابة.