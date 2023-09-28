أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس 28-9-2023

سجلت أسعار الذهب في الكويت، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 24 وهو العيار الأكثر انتشارًا في دول الخليج نحو 18.33 دينار للجرام، بينما سجل سعر الأونصة عالميا 1875 دولارًا.

وفي السطور التالية، نرصد لكم أسعار الذهب في الكويت خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023:

سعر الجنيه الذهب في الكويت

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم في الكويت عند مستوى 128.29 دينار كويتي.

سعر كيلو الذهب في الكويت

وصل سعر كيلو الذهب في الكويت اليوم عند مستوى 18،327 دينار كويتي.

وعلى المستوى المحلي ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في الصاغة المصرية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 2210 جنيهًا، وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 2526 جنيه، ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 1894 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب حوالي 17600 جنيها.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 2509 جنيهات.

عيار 21 يسجل 2195 جنيها.

عيار 18 يسجل 1881 جنيها.

عيار 14 يسجل 1463 جنيها.

أسباب تراجع أسعار الذهب

انخفاض الذهب في مصر جاء ليتبع تحركات السوق العالمي الذي شهد انخفاض حاد في سعر الأونصة عالمياً، ولكن معدل هبوط السعر في السوق المحلي كان طفيف مقارنة بانخفاض السعر العالمي للذهب.

الجدير بالذكر أن المعروض من الذهب شهد استقرار إلى حد ما وذلك في ظل مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية التي ساهمت في دخول 2000 كيلو ذهب منذ بداية المبادرة في 11 مايو الماضي وحتى 24 سبتمبر الجارى.

هناك مطالبات كثيرة بتمديد فترة مبادرة واردات الذهب والتي من المقرر أن تنتهي في نوفمبر القادم، وذلك في ظل الاستقرار الذي حققته في أسواق الذهب وتقليل فجوة التسعير بين السوق المحلي والسوق العالمي.

توقعات أسعار الذهب :

الضغط السلبي مستمر على أسعار الذهب الفوري الذي كسر القاع الذي سجله في أغسطس الماضي عند 1885 دولار للأونصة، ليفتح الطريق الآن إلى المستهدف عند المنطقة بين 1850 – 1860 دولار للأونصة.

المؤشرات الفنية لا تزال تظهر تشبع في البيع، ولكن قد تقوم المؤشرات بتصحيح قراءتها من خلال التحركات العرضية دون الحاجة لعكس الذهب حركته لأعلى، لتعود بعد ذلك لاستكمال الهبوط في حالة استمر الضغط السلبي على بيع الذهب.

الذهب في حاجة إلى حافز قوي لإيقاف الهبوط والعودة إلى التعافي وفي هذه الحالة يلزم الاستقرار فوق المستوى 1900 دولار للأونصة حتى يستطيع تكمل الصعود.