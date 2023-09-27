تراجع حاد في أسعار الذهب بالبورصة العالمية.. ومحليًا عيار 21 يسجل 2197 جنيهًا

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية مع ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بينما شهدت الأوقية تراجعًا حادًا في البورصة العالمية، بفعل احتفاظ الدولار بقوته بعد تصريحات الفيدرالي الأمريكي، والتي تشير باحتمالية الاستمرار في رفع أسعار الفائدة خلال هذا العام.



قال فادى كامل المدير التنفيذي لشركة ذهب مصر لتجارة وتسويق الذهب والفضة، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 13 جنيهًا، بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، حيث بدأ جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2210 جنيهات، وانخفضت إلى مستوى 2197 جنيهًا قرب ختام التعاملات، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 17 دولارًا، حيث بدأت التعاملات عند مستوى 1900 دولار، وهبطت إلى مستوى 1875 دولارًا.



وأضاف، كامل، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 2511 جنيهًا، وسجل الجرام لعيار 18 نحو 1883 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1465جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 17576 جنيهًا.

وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.2٪ في يوليو، مسجلاً أصغر زيادات شهرية متتالية منذ أواخر عام 2020، كما ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستبعد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.2٪ في يوليو للشهر الثاني، مما يؤكد التقدم الذي أحرزه بنك الاحتياطي الفيدرالي في ترويض الأسعار.



في حين تترقب الأسواق أزمة الإغلاق الجزئي المحتمل بنهاية سبتمبر الجاري، بشأن الاتفاق على مشروع قانون الميزانية.