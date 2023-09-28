وكيل صحة الشرقية يوجه بإخلاء طرف فريق مكتب صحة أول أبو حماد

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الخميس، عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بمركز ومدينة أبو حماد، في يومها الـ 96 على التوالي، والتي انطلقت في نهاية شهر يونيو الماضي على مستوى الجمهورية.

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مؤشرات عمل المبادرة الرئاسية بكل من مكتب صحة أول أبوحماد، ووحدة طب الأسرة بتل مفتاح، التابعين للإدارة الصحية.

وقام بمناظرة سجلات الأداء بالمكتب والوحدة الصحية، والتأكد من انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية، وتقديم الخدمات الصحية والأساسية للمواطنين، وإجراء كل الفحوصات الطبية لهم، وفقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية 100 مليون صحة.

وقرر وكيل الوزارة، أثناء المرور، إخلاء طرف الطبيب والممرضة المكلفين بالعمل بالنوبتجية بمكتب صحة أول أبوحماد، وإعادة توزيعهما حسب حاجة العمل خارج الإدارة الصحية، حيث تبين عدم تواجدهم بالمكتب، وتواجد الدكتور عمرو عطية وكيل الوقائي بالإدارة الصحية بأبوحماد، وقيامه بأداء العمل عوضاً عنهم لحين استدعاء فريق طبي آخر.

ووجه بإخلاء طرف المراقب الصحي بالمكتب، وتوزيعه لمكان آخر حسب حاجة العمل، لتقصيره في أداء عمله، كما تابع الدكتور هشام مسعود سير العمل بقسم تسجيل المواليد الجدد والوفيات بمكتب الصحة، والتأكد من انتظام التسجيل على السيستم الخاص بوزارة الصحة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تنفيذاً لتعليمات معالي وزير الصحة والسكان، سيتم مد المبادرة الرئاسية لمدة 100 يوم آخر، نظراً للإقبال المتزايد من المواطنين على المبادرة الرئاسية للاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة لهم، موجهاً بتكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة "100 مليون صحة"، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، وتقديم كل الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة.