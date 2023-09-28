عاجل
الهيئة الوطنية تحدد 15 رمزًا انتخابيًا لمرشحي الرئاسة الحكومة تنفى تأجيل بدء الدراسة للعام الجديد حتى 7 أكتوبر المقبل
الخميس 28 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا وبريطانيا يبحثان الاحتياجات الدفاعية لكييف

أوكرانيا وبريطانيا
أوكرانيا وبريطانيا

بحث وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، اليوم الخميس، مع نظيره البريطاني جرانت شابس، الاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا، والتي تشمل زيادة الدفاعات الجوية والمدفعية والأنظمة المضادة للطائرات بدون طيار.

 

txt

القوات الروسية تحبط هجمات أوكرانيا وتعزز مواقعها

txt

أوكرانيا تعلن تسجيل 26 اشتباكا مع القوات الروسية خلال يوم

وكتب عمروف - في منشور له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - "زيارة مهمة إلى كييف قام بها زميلي وزير الدولة البريطاني لشئون الدفاع جرانت شابس، شكرت أصدقاءنا البريطانيين على دعمهم الثابت لأوكرانيا، وأطلعتهم على الوضع الحالي في ساحة المعركة والاحتياجات العاجلة"، بحسب وكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية.

وأضاف الوزير "نحن نركز على الدفاع الجوي والمدفعية والأنظمة المضادة للطائرات بدون طيار"، مشيرا إلى أن "الشتاء قادم عما قريب، ولكننا مستعدون، وسنكون أقوى معا".

وقد اجتمع شابس في وقت سابق اليوم مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي وجه الشكر للوزير البريطاني على الدعم المالي والدفاعي والإنساني الذي تقدمه المملكة المتحدة لأوكرانيا.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

مواد متعلقة

أوكرانيا تُعلن تدمير 34 مسيّرة في هجوم روسي

أوكرانيا تدعو محكمة العدل الدولية لرفض اعتراضات روسيا

سويسرا تُعارض إعادة تصدير أسلحتها إلى أوكرانيا
الجريدة الورقية