أوكرانيا وبريطانيا يبحثان الاحتياجات الدفاعية لكييف

بحث وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، اليوم الخميس، مع نظيره البريطاني جرانت شابس، الاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا، والتي تشمل زيادة الدفاعات الجوية والمدفعية والأنظمة المضادة للطائرات بدون طيار.

وكتب عمروف - في منشور له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - "زيارة مهمة إلى كييف قام بها زميلي وزير الدولة البريطاني لشئون الدفاع جرانت شابس، شكرت أصدقاءنا البريطانيين على دعمهم الثابت لأوكرانيا، وأطلعتهم على الوضع الحالي في ساحة المعركة والاحتياجات العاجلة"، بحسب وكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية.

وأضاف الوزير "نحن نركز على الدفاع الجوي والمدفعية والأنظمة المضادة للطائرات بدون طيار"، مشيرا إلى أن "الشتاء قادم عما قريب، ولكننا مستعدون، وسنكون أقوى معا".

وقد اجتمع شابس في وقت سابق اليوم مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي وجه الشكر للوزير البريطاني على الدعم المالي والدفاعي والإنساني الذي تقدمه المملكة المتحدة لأوكرانيا.

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