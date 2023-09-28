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الخميس 28 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

القوات الروسية تحبط هجمات أوكرانيا وتعزز مواقعها

القوات الروسية
القوات الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، أن الجيش الروسي تمكن من احباط جميع هجمات قوات أوكرانيا وعزز مواقعه على الخطوط الأمامية، كما كبد العدو خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

 

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أوكرانيا تعلن تسجيل 26 اشتباكا مع القوات الروسية خلال يوم

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وقالت الوزارة في بيان إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مقاتلة من نوع "سو-25" اليوم الماضي، و26 طائرة مسيرة، واعترضت 4 صواريخ أطلقتها قوات كييف من منظومة "هيمارس" الأمريكية، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وعلى محور دونيتسك تكبدت قوات أوكرانيا خسائر كبيرة، حيث تم القضاء على 190 جنديا، وتدمير عدد من المركبات والآليات العسكرية.

وعلى محور زابوريجيا أحبطت القوات الروسية محاولات جيش أوكرانيا شن هجمات وتمكنت من القضاء على 45 جنديا خلال اليوم الماضي.

وتمكن الجيش الروسي خلال اليوم الماضي من القضاء على أكثر من 100 جندي أوكراني على محور جنوب دونيتسك، و60 جنديا على محور كراسني ليمانسك.

وعلى محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف تمكنت القوات الروسية من القضاء على حوالي 50 جنديا أوكرانيا وتدمير عدد من المركبات والآليات العسكرية.

وعلى محور خيرسون بلغت خسائر القوات الأوكرانية حوالي 20 جنديا.

 

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