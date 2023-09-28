أوكرانيا تعلن تسجيل 26 اشتباكا مع القوات الروسية خلال يوم

شهدت أوكرانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 26 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية في عدة مناطق، وفق لما أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس.

ونقلت وكالة (يوكرين فورم) الأوكرانية عن هيئة الأركان قولها – في بيان لها – «إن القوات الروسية نفذت هجمات على أراضي أوكرانيا، خلال الليلة الماضية»

وأشارت إلى أن القوات الروسية شنت 57 غارة جوية وضربات بصواريخ وأكثر من 50 ضربة باستخدام أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق على مواقع جنود أوكرانيين ومنشآت مدنية، مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين.

وأضافت أن القوات الجوية الأوكرانية شنت 7 غارات جوية على مواقع ارتكاز قوات روسية ومعدات عسكرية تابعة للجيش الروسي.

وأوضحت أن المدفعية، استهدفت مركز قيادة للقوات الروسية ونظام إس-300 المضاد للطائرات و6 أنظمة مدفعية روسية.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 34 من إجمالي 44 طائرة مسيرة من طراز شاهد أطلقتها روسيا خلال الليل، وقال مسؤول محلي إن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا.

وذكر الجيش عبر تطبيق تيليغرام «وحدات من الطائرات المقاتلة والصواريخ المضادة للطائرات ومجموعات قتالية متنقلة شاركت في صد الهجوم»

وقال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا إن المنطقة كانت الهدف الرئيسي للهجوم، لكن لم يسقط ضحايا.

وقال كيبر على تيليغرام «أدت قوات الدفاع الجوي لدينا عملا رائعا».

وأضاف «لم تقع خسائر مادية أو دمار. لم يسقط ضحايا. لم ينشب سوى عدد قليل من الحرائق في عشب جاف فحسب جراء تناثر حطام (طائرة مسيرة من طراز) شاهد أُسقطت».

وتتعرض منطقة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ تشنها روسيا منذ يوليو حين انسحبت موسكو من اتفاق لتصدير الحبوب توسطت الأمم المتحدة في إبرامه وكان يسمح لكييف بشحن حبوبها إلى خارج البلاد.

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