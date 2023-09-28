وفاة صاحبة أغنية "يا أغلى اسم فى الوجود يا مصر".. من هي الفنانة نجاح سلام؟

غنت في حب أم الدنيا، ومن أشهر ما قدمت "يا أغلى اسم في الوجود" التي تعد أجمل هداياها للمحروسة، إذ لا تزال الأغنية خالدة حتى اليوم ويتم غنائها بالمناسبات الوطنية وأيضًا في طابور الصباح بالمدارس، إذ حصلت على لقب "عاشقة مصر" أيضًا الجنسية المصرية تقديرًا وتكريمًا لما قدمته من فن وغناء في حب مصر وشعبها، وخاصة في فترة الحروب التي خاضتها البلاد.

الفنانة والمطربة اللبنانية نجاح سلام، التي فارقت الحياة اليوم عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد مسيرة طويلة من الفن الراقي الذي قدمته لوطنها الأول لبنان ثم وطنها الثاني مصر، والدول العربية كافة.

وترصد "الوفد" في هذا التقرير، أبرز المعلومات عن عاشقة مصر الفنانة نجاح سلام.

الفنانة نجاح سلام

معلومات عن الفنانة نجاح سلام

ولدت الفنانة نجاح سلام، في 13 مارس 1931، في بيروت.

هي ابنة الفنان والأديب اللبناني محيي الدين سلام، وهو أحد أبرز الملحنين وعازفي العود بالوطن العربي.

حفيدة الشيخ عبدالرحمن سلام مفتى لبنان.

تعلمت الفنانة نجاح سلام أصول الغناء على يد والدها، وكانت تشارك في الحفلات المدرسية منذ طفولتها.

انتقلت مع والدها في عام 1948 إلى مصر، وعرفها على كبار الفنانين والمطربين وأهمهم كوكب الشرق أم كلثوم، والموسيقار فريد الأطرش، وشقيقته المطربة أسمهان، والشيخ زكريا أحمد.

وفي عام 1949، سجلت الفنانة نجاح سلام أول أغانيها "حول ياغنام" التي كانت بدايتها لاحتراف الغناء.

أما عن دخولها التمثيل، كانت مع الفنانة ليلى فوزي في فيلم "على كيفك"، ثم شاركت في فيلمها الثاني "ابن ذوات" الذي غنت فيه عددًا من الأغاني.

ومثلّت الفنانة نجاح سلام، مع كبار الفنانين من بينهم شكري سرحان وإسماعيل ياسين.

وفي عام 1956، غنت أشهر أغانيها لمصر وهي "يا أغلى اسم في الوجود"، ثم غنت قصيدة "أنا النيل مقبرة للغزاة"، وذلك في ظل العدوان الثلاثي.

وفي عام 1974، انتقلت الفنانة نجاح سلام إلى مصر وأقامت بها وذلك بعد اندلاع الحرب اللبنانية، وحصلت على الجنسية المصرية تكريمًا لها، إذ أطلق عليها بأنها "عاشقة مصر".

وحصلت الفنانة نجاح سلام على جائزة الأوسكار من جمعية تكريم عمالقة الفن العربي في الولايات المتحدة عام 1995.