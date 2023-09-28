رحيل الفنانة نجاح سلام صاحبة أغنية “يا أغلي اسم في الوجود يا مصر”

رحلت عن عالمنا الفنانة الكبيرة نجاح سلام، صاحبة أغنية “يا أغلي اسم في الوجود يا مصر”، عن عمر ناهز 92 عامًا.

حيث كتبت ابنتها سمر سلمان العطيفي عبر حسابها على "فيسبوك" قائلة:" وانتهي المشوار يا عروبة.. ماما في رحاب الله".

معلومات عن الفنانة نجاح سلام

يذكر أن الفنانة نجاح سلام ولدت في الـ 13 من مارس من عام 1931، واشتهرت بموهبتها خلال الحفلات المدرسية، وفى عام 1948 صحبها والدها إلى القاهرة.وهى الرحلة التي شهدت تعرفها على كبار الفن وعمالقة الطرب ومنهم كوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار فريد الأطرش وشقيقته المطربة أسمهان والشيخ زكريا أحمد وغيرهم.وعام 1949 سجلت أول أغانيها وهي حول يا غنام، وأغنية يا جارحة قلبي، وبعدها انطلقت فى مسيرتها الفنية وغنت في مصر و حلب، ودمشق، وبغداد، ورام الله.