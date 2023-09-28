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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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رئيس وزراء العراق يزور مصابي حريق نينوى في مستشفى الحمدانية

حريق العراق
حريق العراق

ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية”  في نبأ عاجل، أنّ رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، يزور مصابي حريق نينوى في مستشفى الحمدانية.

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رئيس وزراء العراق يصل نينوى للوقوف على تداعيات حريق حفل الزفاف

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العراق: نصف المصابين بحريق الزفاف المأساوي في حالة حرجة

حريق العراق

واندلع حريق مروع في دار مناسبات بقضاء الحمدانية، في محافظة نينوى بالعراق، ما أسفر عن مصرع وإصابة المئات من الحضور.

قوات الدفاع المدني العراقي

وأوضحت قوات الدفاع المدني العراقي، أنّ استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف أدى إلى اشتعال النيران داخل القاعة، ما أسفر عن انهيار أجزاء من القاعة.

وفي تحرك سريع من جانب الحكومة، وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وزيري الداخلية والصحة، ببذل الجهود لإغاثة المتضررين جراء الحادث.

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