رئيس وزراء العراق يصل نينوى للوقوف على تداعيات حريق حفل الزفاف

بعد حريق مدمر بقاعة زفاف في الحمدانية أسفر عن وفاة وإصابة المئات، وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إلى محافظة نينوى للوقوف على تداعيات الحريق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس وزراء العراق، أن السوداني سيزور المصابين وعائلات الضحايا.

يذكر أن حريقاً هائلاً وقع داخل قاعة مناسبات في ‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

120 قتيلا و200 مصاب

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء، ارتفاعَ حصيلة حريق قاعة حفل زفاف بمحافظة نينوى إلى أكثر من 120 قتيلا و200 مصاب. إثر حريق اندلع جراء إطلاق ألعاب نارية، خلال حفل زفاف داخل قاعة في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وطالب الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، الأر بعاء، بفتح تحقيق في حريق قاعة الأفراح بمحافظة نينوى.

وقال رشيد على منصة إكس: «ما حصل لأبنائنا في قضاء الحمدانية فاجعة مؤلمة، وحادث اعتصر قلوبنا وقلوب كل العراقيين»، مؤكداً ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث واتخاذ كافة إجراءات السلامة لمنع تكراره.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية، كما أعلن الحداد العام لمدّة 3 أيام.

القبض على 14 مُتهما

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس القبض على 14 متهما في الحادث، هم 10 عمال وصاحب قاعة الأعراس التي وقع فيها الحريق والتي كانت تضم نحو 900 شخص، بالإضافة إلى ثلاثة "متورطين" بإشعال الألعاب النارية.

فيما بينت التحقيقات أن الألعاب النارية والأقمشة سريعة الاشتعال في سقف القاعة كانتا السبب الرئيسي لاندلاع النار.

كما أظهرت أنه لم يكن هناك مخرج بعد غلق الباب الرئيسي للقاعة، عقب اشتعال النيران، و أن باب الطوارئ كان صغيرا ومخفيا وبسبب العدد الكبير للمدعوين داخل القاعة لم يصل إليه أحد، إذ أن النارتسببت بحالة ذعر وتدافع وانتشرت بصورة سريعة.

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