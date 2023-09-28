وزير التعليم: لن نجازف في تغيير منظومة الثانوية العامة

أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدم المجازفة في تغيير منظومة الثانوية العامة بل سيتم عقد حوار مجتمعى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس، لإعلان تفاصيل الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن نظام الثانوية العامة يحكمه قانون، ومن ثم يحتاج لتغيير ووقت، لذلك سيكون أي تغيير فيه من بداية المرحلة الثانوية وليس الصف الثالث الثانوي.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2023-2024 ستكون مثل العام الماضى حتى يستعد الطلاب لنظام الامتحانات منذ بداية العام.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة اتخذت الإجراءات الكفيلة لتحقيق العدالة خاصة ما يتعلق بالتحويلات بين المدارس كما أن الأسئلة ستكون مثل العام الماضى.

تطوير الثانوية العامة

ونوه وزير التربية والتعليم بأن تطوير الثانوية العامة سيكون من خلال حوار وطني مجتمعي ومؤتمر قومى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ولن نفاجئ الطلاب بأى جديد.

وأوضح وزير التربية والتعليم إن تطوير الثانوية العامة من حيث المناهج لابد من أن يكون فيه ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وليس الحفظ والتلقين، بل مناهج تساعد على بناء الشخصية وسيتم إعادة النظر فيها.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه سيتم إعادة النظر فى ملف التقييم فى الثانوية العامة من خلال المتخصصين وأيضًا آليات القبول بالجامعات بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى، كما سيتم النظر فى ما يسمى بالإسراع فى التعليم، وأيضا التعلم لابد من أن يكون وفق محاولات وليست امتحان موحد، ومن ثم سيكون هناك تقييم من خلال عدة محاولات والنظم الدولية موجود فيها نظم تعدد المحاولات.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الدولة المصرية تدرك أهمية الإسراع فى تطوير مناهج مرحلة الثانوية العامة وعدم الانتظار ثلاث سنوات حتى يتم الانتهاء من المرحلة الإعدادية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه تم تكليف المركز القومي للبحوث التربوية والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بدراسة منظومة مرحلة الثانوية العامة من حيث مناهجها، وآليات القبول فى الجامعات، وتم التوصل إلى ثلاث توصيات.

وذكر وزير التربية والتعليم أن تلك التوصيات تتضمن: أولها أن النماذج التعليمية فى العالم تشير إلى مبدأ الإسراع فى التعليم، وهذا يعنى أن الطالب يمكنه الانتهاء من المناهج الخاصة بمرحلة الثانوية العامة فى عام واحد، كما يمكن لطالب آخر الانتهاء منها فى عامين، وهذا موجود بالفعل فى مصر فى المدارس الدولية.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن التوصية الثانية تؤكد تعدد محاولات الاختبار، فلا يمكن الحكم على طالب من امتحان واحد في وقت واحد، أما التوصية الثالثة فترى حرية الاختيار حيث يجب أن يجد الطالب مسارات مختلفة يختار منها ما يناسبه.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى آليات للقبول بالجامعات بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.