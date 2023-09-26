3 سيناريوهات لتطوير منظومة مرحلة الثانوية العامة

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مقترحات تطوير منظومة مرحلة الثانوية العامة تناقش خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة نقاشية تحت عنوان "بناء الإنسان..حكاية وطن ما بين الرؤية والإنجاز" اليوم الثلاثاء في إطار فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في جامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى إطلاق مؤتمر يتضمن حوارًا مجتمعيًا لمناقشة تطوير منظومة مرحلة الثانوية العامة بمشاركة العديد من الخبرات الدولية والمحلية، داعيًا رئيس الجمهورية لرعاية وحضور هذا المؤتمر.

تطوير مناهج الثانوية العامة:

وأكد وزير التربية والتعليم أن الدولة المصرية تدرك أهمية الإسراع فى تطوير مناهج مرحلة الثانوية العامة وعدم الانتظار ثلاث سنوات حتى يتم الانتهاء من المرحلة الإعدادية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه تم تكليف المركز القومي للبحوث التربوية والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بدراسة منظومة مرحلة الثانوية العامة من حيث مناهجها، وآليات القبول فى الجامعات، وتم التوصل إلى ثلاث توصيات.

وذكر وزير التربية والتعليم أن تلك التوصيات تتضمن: أولها أن النماذج التعليمية فى العالم تشير إلى مبدأ الإسراع فى التعليم، وهذا يعنى أن الطالب يمكنه الانتهاء من المناهج الخاصة بمرحلة الثانوية العامة فى عام واحد، كما يمكن لطالب آخر الانتهاء منها فى عامين، وهذا موجود بالفعل فى مصر فى المدارس الدولية.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن التوصية الثانية تؤكد على تعدد محاولات الاختبار، فلا يمكن الحكم على طالب من امتحان واحد فى وقت واحد، أما التوصية الثالثة فترى حرية الاختيار حيث يجب أن يجد الطالب مسارات مختلفة يختار منها ما يناسبه.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى آليات للقبول بالجامعات بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن المناهج القديمة جامدة لا يمكن الإصلاح فيها لأنها مبنية على الحفظ والتلقين، لذا كان يجب أن يكون هناك تغييرًا جذريًا فى المناهج، حيث تم إعداد مجموعة من المناهج وفق خبرات مصرية ودولية قائمة على بناء الشخصية وتفاعل الطلاب، ومنها كتب متعددة التخصصات وكتاب القيم واحترام الآخر.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه تم تطوير المناهج الدراسية حتى الصف السادس الابتدائي بإجمالي ٤٩ منهجًا دراسيًا، وجارٍ الانتهاء من الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية، والوثائق النوعية للمواد الدراسية المختلفة.

وبالنسبة لمناهج التعليم الفني، فقد تم تطوير 80% من المناهج المطبقة في أكثر من 400 مدرسة، مشيرًا إلى أهمية التعليم الفنى باعتباره أحد أعمدة نمو الاقتصاد، موضحًا أن الصورة الذهنية للتعليم الفنى تغيرت فى مصر.

