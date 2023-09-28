الفئات المستثناة من موعد غلق المحلات الشتوية.. ساعات قليلة تفصلنا تطبيق موعد فتح وغلق المحال التجارية ومع اقتراب بدء تطبيق موعد فتح وغلق المحال الشتوية 2023، التي حددتها وزارة التنمية المحلية وفق القرار الوزاري رقم 456 لوزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، إذ يبدأ العمل بها مع حلول منتصف الليل من آخر جمعة من شهر سبتمبر يوم 29 سبتمبر، فضلا عن الفئات المستثناة من موعد غلق المحلات الشتوية 2023.

وتستعرض " بوابة الوفد " في السطور التالية مواعيد غلق المحال التجارية، و الفئات المستثناة من قرار وزارة التنمية المحلية، الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.

مواعيد غلق المحلات الشتوية 2023

المحال التجارية والمولات، يبدأ العمل بها في تمام الساعة 7 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً.

مواعيد غلق المحال التجارية والمولات يومي الخميس والجمعة والإجازات الرسمية والأعياد، فيكون موعد الغلق في تمام الساعة 11 مساء.

المطاعم والكافيهات والبازارات، يتم بدء العمل بها من الساعة 5 صباحًا على أن يتم غلقها الساعة 12 منتصف الليل.

الورش والأعمال الحرفية، فيتم بدء العمل بها من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 6 مساء.

الفئات المستثناة من موعد غلق المحلات الشتوية 2023

يستثنى عدة فئات من موعد غلق المحال التجارية الشتوية 2023، وهي كالتالي:

محلات البقالة والسوبر ماركت الموجودة في مختلف الأماكن.

المخابز والأفران التي توفر الخبز للمواطنين.

الورش الحرفية الموجودة على الطرقات.

محطات الوقود، وأماكن خدمات المواطنين.

مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحلات مثل محلات بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.