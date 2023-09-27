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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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مواعيد غلق المحلات والمطاعم في مصر بدءًا من الجمعة

محالات تجارية
محالات تجارية

أعلنت وزارة التنمية المحلية، موعد تطبيق مواعيد غلق المحلات والمطاعم وفقا للتوقيت الشتوي الجديد 2023، بعد الانتهاء من مدة العمل بالتوقيت الصيفي الجاري، الذي استمر لمدة 6 أشهر.

غلق المحلات والمطاعم

اعتبارًا من يوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، ستبدأ مواعيد غلق المحلات والمطاعم في مصر في التغير، حيث سيتم تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.

ووفقًا للتوقيت الشتوي الجديد، سيتم فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا حتى 10 مساءً، مع زيادة ساعات العمل يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، حيث سيتم إغلاقها الساعة الحادية عشرة مساءً.

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وسيتم فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك تلك الموجودة في المولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا حتى 12 ليلاً، بينما تظل خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل متاحة على مدار الساعة للمطاعم والكافيهات.

جميع محلات الورش

وسيتم فتح جميع محلات الورش والأعمال الحرفية التي تقع داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً، باستثناء الورش التي تقع على الطرق العامة ومحطات الوقود، بالإضافة إلى الورش المتعلقة بالخدمات العاجلة للمواطنين.

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