إخماد حريق شقة سكنية في منطقة بولاق الدكرور

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه .

وفي حادث آخر تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالفيوم من السيطرة علي حريق في كابل كهرباء أرضي فى مدينة الفيوم قبل أن يمتد لباقي الكابلات وينتقل الي المباني السكنية، ولم يسفر عن وجود إصابات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بنشوب حريق بكابل كهرباء أرضي بشارع جمال عبد الناصر ببداية طريق الفيوم- القاهرة ، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف الي مكان الحريق وتمكنت من السيطرة عليه وإخماد النيران قبل إمتداده لباقي الكابلات ولم يسفر عن وجود إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.