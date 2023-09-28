معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل.. يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل بعد اعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوى الناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر أن تبدأ في الأول من ديسمبر المقبل للمصريين فى الخارج وفي يوم 10 ديسمبر للمصريين بالداخل، ولذا يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل، وذلك لتوفير الجهد والذهاب الى اللجنة مباشرة.

وتستعرض " بوابة الوفد " في السطور التالية كيفية معرفة اللجنة الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024 عن طريق الموبايل.

كيفية معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل

مجموعة من الخطوات البسيطة وفرتها الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني تسهيلًا على الناخبين وهي كالتالي :

تصفح موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من الرابط التالي :

https://www.elections.eg/mob-home.

النقر على أيقونة "استعلم عن موقفك الانتخابي".

كتابة الرقم القومي الخاص بالناخب المكون من 14 رقما.

النقر على أيقونة " استعلم "

ويمكن معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل بالاتصال على أي من الأرقام التالية:

الاتصال من أي هاتف محمول أو خط أرضي على رقم " 141 ".

إرسال رسالة نصية على "5151" مكتوب فيها الرقم القومي.