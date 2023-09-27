الاتحاد العام للمصريين بالخارج يطالب فتح أبوابها السفارات والقنصليات في عطلة نهاية الأسبوع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

طالب الاتحاد العام للمصريين بالخارج بالولايات المتحدة الأمريكية وزير الخارجية بإصدار تعليماته بضرورة فتح السفارة المصرية في يومي عطلة نهاية الأسبوع وذلك حتى يتسنى لأبناء مصر في الولايات المتحدة الأمريكية باجراء استعدادات عمليات الانتخابات الرئاسية.

وقال الاتحاد العام للمصريين بالخارج في بيان له اليوم: إن رغبة العديد من أبناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية القوية في ضرورة الانتخاب والمشاركة في قرار وطننا الغالي، مما يدفعنا للمطالبة بالتيسر على هؤلاء المصريين الوطنيين الذين يعملون طوال الأسبوع ولا يجدون فرصة للتوجه للسفارة لعمل التوكيلات، وإن أقل ما يمكن أن نقدمه لهم هو أن يتم فتح أبواب السفارة في عطلة نهاية الأسبوع تلك التي سيضحي فيها هؤلاء المصريون براحتهم والسفر مسافات طويلة من أجل دعم وطنهم الغالي في الانتخابات.