جدول مباريات اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الخميس الموافق 28 سبتمبر العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف دوريات العالم المحلية والعالمية، حيث تقام مباريات في الدوري المصري والإسباني والإيطالي.

ويأتي علي رأس مواجهات اليوم المنتظرة اللقاء الجماهيري بين الاتحاد السكندري والاسماعيلي، بجانب مباراة أتلتيكو مدريد أمام أوساسونا بالليغا الإسبانية.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

فاركو أمام المصري البورسعيدي، وتنطلق الساعة 4 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي، وتنطلق الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

سيلتا فيجو أمام ديبورتيفو ألافيس، وتنطلق الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 4.

غرناطة ضد ريال بيتيس، وتنطلق الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3.

أتلتيكو مدريد أمام أوساسونا، وتنطلق الساعة 10:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

فروسينوني أمام فيورنتينا، وتنطلق الساعة 07:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة AD SPORTS Premium 1.

مونزا ضد بولونيا، وتنطلق الساعة 07:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة AD SPORTS Premium 2.

روما أمام جنوى، وتنطلق الساعة 09:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة AD SPORTS Premium 1.