تامر عبد الحميد: " دوري المحترفين سيكون منافس قوي للممتاز "

علق تامر عبد الحميد نجم الزمالك والكرة المصرية السابق على بداية دوري المحترفين البطولة المستحدثة والتي تقام لأول مرة في تاريخ البطولة.

وقال عبد الحميد في تصريحاته عبر برنامج «ملعب الشمس» والمذاع على «قناة الشمس»، إن دوري المحترفين سيكون مثيرا للغاية، وإذا ظهر بشكل جيد سيكون منافس قوي للدوري الممتاز.

وأضاف نجم الزمالك السابق، أن المنافسة في دوري المحترفين ستستمر حتى الرمق الأخير، حيث أول هدف في البطولة كان لصالح حرس الحدود قي الدقيقة 83 وهذا دليل على صعوبة المنافسة.

وأقيمت 10 مباريات من الجولة الأولى لدوري القسم الثاني أ، المعروف بدوري المحترفين على مدار 3 أيام.

وانتهت المباريات بالنتائج التالية:

حرس الحدود 1 × 0 أبو قير للأسمدة

السكة الحديد 0 × 0 لافيينا

النصر للتعدين 1 × 3 بترول أسيوط

بتروجت 2 × 0 أسوان

النجوم 0 × 0 مكادي

طنطا 1 × 0 راية الرياضي

دكرنس 1 × 3 نادي وي

جمهورية شبين 0 × 1 غزل المحلة

بروكسي 2 × 2 القناة

وادي دجلة 2 × 1 مصر للمقاصة