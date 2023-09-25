بترول أسيوط يهزم النصر للتعدين 3-1 في افتتاح دوري المحترفين

حسم فريق بترول أسيوط المباراة المثيرة خلال مواجهته فريق النصر للتعدين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في اليوم الأول لدوري المحترفين.

بترول أسيوط تهزم النصر للتعدين 3-1 في افتتاح دوري المحترفي

وسيطر التعادل السلبي على المباراة حتى أول 30 دقيقة من الشوط الأول.

وسجل النصر للتعدين الهدف الأول أمام بترول أسيوط في الدقيقة 45 من وقت الجزاء، وهو الأول في النسخة الحالية من المسابقة للعام 2023-2024 من دوري المحترفين.

وحافظت شركة النصر للتعدين على نظافة شباكها لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-0 لصالحهم.

وبعد 5 دقائق فقط من نهاية الشوط الثاني، أدرك بترول أسيوط التعادل عن طريق لاعبه أحمد خالد، لتصبح النتيجة 1-1. وفي الدقيقة 65 سجل أحمد أشرف ميسي لاعب بترول أسيوط الهدف الثاني لتصبح النتيجة 2-1 ليتأخر النصر للتعدين، وفي الدقيقة 68 زاد عبد الرحمن الخميسي تقدم أسيوط للبترول مع الهدف الثاني. الهدف الثالث لتصبح النتيجة 3-1.

وأهدر اللاعب عبد الرحمن الخميسي الهدف الرابع لبترول أسيوط، بعدما مرر من أمام مدافعي النصر للتعدين، وسدد الكرة في العارضة، ليضيع فريقه فرصة تسجيل الهدف الرابع. وانتهت المباراة بفوز بترول أسيوط بنتيجة 3-1 على النصر للتعدين، في المباراة التي شهدت الظهور الأول لأحمد عبد المقصود المدير الفني للزمالك. سابقا، مديرا فنيا للبترول.