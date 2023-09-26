عبده يحيي يقود تشكيل غزل المحلة أمام شبين الكوم في افتتاحية دوري المحترفين

أعلن خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة ، عن التشكيل الذي يخوض به مباراة شبين الكوم على ستاد الجمهورية ضمن منافسات الجولة الأولي الافتتاحية بالدوري المحترفين .

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تشكيل غزل المحلة لمباراة شبين الكوم في الدوري المحترفين

عمرو شعبان في حراسة المرمي

في خط الدفاع : عمرو الجزار ، أحمد طارق ، عبد الرحمن بودي ، عبد الرحيم عموري ،

في خط الوسط محمد جابر ، محمد حجازي ، محمود غالي ،

في خط الهجوم : يوسف بيبو_اسامة خليل ، عبده يحيى

دكة البدلاء لمباراة غزل المحلة وشبين الكوم

في مقاعد البدلاء

الحضري ، على عباس ، احمد مجدي ،عبد الله بيكا ، خالد الاخميمي ، محمود علاء ، رجب مارو ، اوشا ، تشارلز.

موعد مباراة غزل المحلة لمباراة شبين الكوم

تبدأ المباراة في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة ، 4 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 5 مساء بتوقيت الإمارات.