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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عبده يحيي يقود تشكيل غزل المحلة أمام شبين الكوم في افتتاحية دوري المحترفين

عبدة يحيي
عبدة يحيي

أعلن خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة ، عن التشكيل الذي يخوض به مباراة شبين الكوم  على ستاد الجمهورية  ضمن منافسات الجولة الأولي الافتتاحية بالدوري المحترفين .

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تشكيل غزل المحلة لمباراة شبين الكوم  في الدوري المحترفين

عمرو شعبان في حراسة المرمي

في خط الدفاع : عمرو الجزار ، أحمد طارق ، عبد الرحمن بودي ، عبد الرحيم عموري ،

في خط الوسط  محمد جابر ، محمد حجازي ، محمود غالي ،

في خط الهجوم : يوسف  بيبو_اسامة خليل ، عبده يحيى

دكة البدلاء لمباراة غزل المحلة وشبين الكوم

في مقاعد البدلاء

الحضري ، على عباس ، احمد مجدي ،عبد الله بيكا ، خالد الاخميمي ، محمود علاء ، رجب مارو ، اوشا ، تشارلز.

موعد مباراة غزل المحلة لمباراة شبين الكوم

تبدأ المباراة في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة ، 4 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 5 مساء بتوقيت الإمارات.

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