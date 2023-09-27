وزارة الرياضة تختتم النسخة الثانية من بطولة السباحة لمراكز الشباب لمحافظات الصعيد

اختتمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، فعاليات بطولة السباحة الثانية بمراكز شباب محافظات الصعيد، والتي أقيمت ببني سويف.

في هذا السياق، أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مواصلة الوزارة إقامة المشروعات المختلفة لشباب ونشء محافظات الصعيد على صعيد قطاعي الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الخدمات المقدمة لشباب مصر بكافة المحافظات.



وأشار الوزير إلي أهمية وضرورة دمج شباب تلك المحافظات، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية في منح الفرصة كاملة أمام شباب المحافظات الصعيد بتقديم مواهبهم ومهاراتهم في كافة المجالات والفنون وممارسة الرياضة.



وحصلت مراكز شباب محافظة المنيا علي المركز الأول بميداليات ٣٤ ذهبية، ١٤ فضية، ١٧ برونزية، ومراكز شباب محافظة علي المركز أسيوط ٢٨ ذهبية، ٢٩ فضية، ٢٢ برونية، ومحافظة بني سويف المركز الثالث ٢٥ ذهبية، ٣٥ فضية، ٢١ برونزية، ومراكز شباب أسوان ٣ ميداليات ذهبية، ٦ فضية، ٧ برونزية، والأقصر الخامس بميداليات ٤ فضيات، ١٤ برونزية، وقنا ٢ فضية و٢ برونزية، والأخير مراكز شباب محافظة سوهاج ب ٤ ميدالية برونزية.



وفي جوائز الأفضل، فازت السباحة ريم محمود عبد العزيز من بني سويف بأفضل سباحة لمرحلة ناشئات ١٤ سنة، وفي نفس المرحلة ناشئين فاز أحمد هاني سيد بأفضل سباح، وفي مرحلة ١٦ سنة ناشئين فاز محمد عصام من المنيا بكأس افضل سباح، وفي الناشئات كلا من آمنة أيمن وجني علاء من المنيا مناصفة بكأس افضل سباحات، وفي مرحلة عمومي آنسات فازت مارفيل يوحنا من المنيا بلقب الأفضل، وهمومي رجال فاز مصطفي وجيه من أسيوط بكأس الأفضل.

وأقيمت بطولة السباحة الأولي لمراكز شباب محافظات الصعيد، بمشاركة ٣٠٠ سباحًا وسباحة من محافظات بني سويف، المنيا، أسيوط، قنا، الأقصر، وأسوان.



شهد ختام البطولة، الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية ، اللواء سامى سلام السكرتير العام المساعد للمحافظة بني سويف، هشام جبالى مدير مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، وسام فاروق مدير الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، الكابتن كمال موسى والكابتن محمد هارون رؤساء لجنة الحكام بالاتحاد المصري للسباحة، ولفيف من القيادات التنفيذية والتشريعية والشعبية بالمحافظة.