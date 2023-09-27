بكاء وعويل.. قصة عريس تحولت حياته لفاجعة في الفرح

بكاء وعويل سيطر على أهالي السلمانية في العراق، بسبب قصة عريس وعروسة نشب حريق في قاعة الفرح وتحول الامر إلى كارثة.

فيما نشرت شبكة "السومرية نيوز"، صورا لعريس حريق قاعة الزفاف، وهو في حالة انهيار تام أثناء دفن جثامين الضحايا، ووقع حريق هائل، داخل قاعة مناسبات في ‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.

وقال نائب محافظ نينوى إن عدد القتلى لا يقل عن 100، فضلا عن إصابة 150 آخرين.

استخدام المحتفلين الألعاب النارية

وأكد الدفاع المدنى العراقى أن "المعلومات الأولية تشير إلى استخدام المحتفلين الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف داخل القاعة، ما أدى إلى اشتعال النيران داخل القاعة في بداية الأمر ثم نشر الحريق بسرعة داخل القاعة، وأن قاعة الأفراح مغلفة بألواح الإيكوبوند سريع الاشتعال، مما أدى إلى سرعة انتشار النيران بشكل كبير داخل القاعة.

فيما أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني،الحداد العام فى جميع أنحاء العراق لمدّة 3 أيام بسبب الحادث، كما وصف الرئيس العراقى عبد اللطيف رشيد الحادث بالفاجعة المؤلمة، ووجه الرئيس العراقى بضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث واتخاذ كافة إجراءات السلامة لمنع تكراره".

سرعة إجراء التحقيقات اللازمة

فيما وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى فى العراق القاضى فائق زيدان، اليوم الأربعاء، محكمة التحقيق فى نينوى بسرعة إجراء التحقيقات اللازمة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية للمتسببين بحادث الحريق فى نينوى.

وذكر بيان للقضاء أن زيدان قدم تعازيه الحارة ومواساته لأسر ضحايا حادثة الحمدانية، متمنيا السلامة للمصابين، وفى السياق، أعلن مجلس القضاء الأعلى بالعراق اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن حادثة الحمدانية فى نينوى.

وذكر المجلس، أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى اتخذت محكمة تحقيق الموصل، مساء أمس، إجراءات عاجلة بعد حدوث حريق فى الحمدانية بمحافظة نينوى.

وأشار إلى أن محكمة تحقيق الموصل أصدرت التوجيهات للأجهزة الأمنية بالقبض على المتسببين فى الحادث وتم اعتقال بعض العاملين فى القاعة المشرفين على تنظيم العرس ونصب الألعاب النارية والتى كانت السبب الرئيس فى احتراق القاعة المسقفة بمادة البلاستك القابلة للاشتعال.