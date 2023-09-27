العراق يُعلن اعتقال مالك قاعة المُناسبات المُحترقة في نينوى

ألقت القبض "السُلطات الأمنية العراقية"، على مالك قاعة المُناسبات التي احترقت في محافظة نينوى، إذ من المُقرر أن يتم تقديم المسؤولين عن الحريق للقضاء، حسبما أفاد قائد عمليات نينوى بالعراق اللواء الركن عبدالله الجبوري، مساء اليوم الأربعاء.

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اتخذ مجموعة من الإجراءات العاجلة، إثر حادثة الحريق المؤسف في إحدى قاعات الأعراس في قضاء الحمدانية (بغديدا) بمحافظة نينوى.

وأمر السوداني بضرورة تواجد وزيري الداخلية والصحة ميدانيًا في محل الحادث، لأجل الإغاثة الفورية للمصابين والإشراف على عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة.

وشدد على ضرورة تبنّي الجهات الصحية المختصة علاج الجرحى والمصابين وتوفير أقصى حالات الرعاية، وحسب متطلبات الحالات للعلاج في داخل العراق، أو خارجه.

كما أمر بتشكيل لجنة تحقيقية تباشر على الفور في التحقيق وكشف ملابسات الحادث، للوقوف على الأسباب وكشف نواحي التقصير.

ووجه أيضًا بإعداد الجهات المعنية قائمة دقيقة لضحايا الحادث وذويهم، لضمان حقوقهم القانونية والاعتبارية وتعويضهم ماديًا.

فيما أعلن السوداني الحداد العام في مؤسسات الدولة كافة، لمدّة ثلاثة أيام، عزاءً في الضحايا ومواساةً لذويهم وأهلهم.

ودعا إلى استمرار الوزارات والمحافظات كافة، بإجراء الكشوفات للبنايات والتحقق من إجراءات السلامة، وتُحمل الجهات المعنية مسئولية أي خلل.

العراق.. الحلبوسي يُعلّق على حريق قاعة الأفراح في نينوى

صرح رئيس مجلس النواب العراقي، "محمد الحلبوسي"، بأنه يُتابع تطورات حادث حريق هائل في قاعة الأفراح بقضاء الحمدانية بنينوى، والذي أسفر عن مصرع وإصابة المئات، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأربعاء.

وبحسب شبكة "السومرية نيوز" العراقية، قال الحلبوسي عبر منصة "إكس"، "نتابع التطورات المفجعة في قضاء الحمدانية إثر الحادث الأليم الذي تسبب بوقوع عدد من الضحايا والمصابين، والجهود المستنفرة من قبل الجهات المعنية، سائلين المولى القدير أن يتغمد الضحايا بالرحمة والمغفرة، وأن يمنَّ على ذويهم بالصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".