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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إحالة متهمين بتقليد العملات الأجنبية بالتجمع إلى الجنايات

بوابة الوفد الإلكترونية

قررت  النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، بإحالة المتهمين بتقليد العملات الوطنية والأجنبية بالتجمع للجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين أقروا بارتكابهم وقائع تقليد العملات بغرض بيعها والتربح والكسب غير المشروع منها.

وأمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بتقليد العملات الوطنية والأجنبية بمنطقة التجمع، وأمرت النيابة باستعجال التحريات الأمنية حول الواقعة والسجل الإجرامي للمتهمين

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة التجمع من ضبط عاطلين وبحوزتهما 3 آلاف دولار أمريكى  و4000 آلاف جنيه مصري مقلدين.

وبمناقشتهم اعترفوا بحيازتهم للعملات المالية المقلدة بقصد ترويجها بين المواطنين، وأقروا بتحصلهم على العملات المقلدة من أحد الأشخاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.

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