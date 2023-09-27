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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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1.3 تريليون جنيه حجم الإنفاق على التعليم خلال 10 سنوات.. فيديو

فصل مدرسي
فصل مدرسي

 قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إن التعداد السكاني لمصر خلال الـ10 سنوات الماضية زاد بحوالي 25 مليون مواطن، وهذا أثر بشكل كبير على جهود التنمية الاقتصادية.  

 وأوضح خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الزيادة السكانية الكبيرة جعلت الدولة تنفق تريليون و300 مليار جنيه على قطاع التعليم خلال الـ10 سنوات الماضية، وهناك 750 ألف طالب يلتحقون بالتعليم كل عام، لافتًا إلى أن عدد المدارس في جميع أنحاء الجمهورية وصل إلى 60 ألف مدرسة، و25 مليون طالب في مراحل التعليم المختلفة.

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 وأشار إلى أن حجم المخصصات الخاصة بالتعليم في الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2023- 2024، وصل إلى 230 مليار جنيه، والمخصصات المالية لقطاع الصحة في الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجاري، وصلت إلى 397 مليار جنيه.

 وأكد أن رفع الوعي لدى الإنسان المصري، وتعريفه بخطورة الزيادة السكانية أمر ضروري، من أجل الحفاظ على التنمية الاقتصادية في مصر.

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