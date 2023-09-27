افتتاح معرض الوسائل التعليميه بمدارس التعليم المجتمعي بفرشوط

شهد المهندس عبدالمنعم قاصد مدير إدارة فرشوط التعليمية، اليوم الأربعاء الموافق ٢٧/٩/٢٠٢٣، افتتاح معرض الوسائل التعليميه بمدارس التعليم المجتمعى للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بنقابة معلمين فرشوط بحضور عبدالناصر عز العرب رئيس قسم التعليم المجتمعى ، وعدد من موجهي ومعلمي التعليم المجتمعي بفرشوط .

وأشاد قاصد، بأعمال ومنتجات المعرض ، الذي شاركت فيه مدارس التعليم المجتمعي بفرشوط ، من خلال العديد من المنتجات المأخوذة من البيئة ، سواء مشغولات يدوية أو تريكو ، أو أغذية شعبية ، فضلا عن مجموعة من الوسائل التعليمية التي نفذها طلاب مدارس التعليم المجتمعي ، بإشراف عدد من معلمات التعليم المجتمعي .

وأكد قاصد سعادته على مشاهدة هذه النوعية من الأنشطة التربوية المتمثلة فى التعليم المجتمعى ، وتقديم كافة الدعم لها ، مشيرا إلي هذه النوعية من المدارس تضم مواهب لا تقل عن مدارس التعليم العام والفني .