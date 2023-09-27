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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

افتتاح معرض الوسائل التعليميه بمدارس التعليم المجتمعي بفرشوط

شهد المهندس عبدالمنعم قاصد مدير إدارة فرشوط التعليمية، اليوم الأربعاء الموافق ٢٧/٩/٢٠٢٣، افتتاح معرض الوسائل التعليميه بمدارس التعليم المجتمعى للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بنقابة معلمين فرشوط بحضور عبدالناصر عز العرب رئيس قسم التعليم المجتمعى ، وعدد من موجهي ومعلمي التعليم المجتمعي بفرشوط .   

وأشاد قاصد، بأعمال ومنتجات المعرض ، الذي شاركت فيه مدارس التعليم المجتمعي بفرشوط ، من خلال العديد من المنتجات المأخوذة من البيئة ، سواء مشغولات يدوية أو تريكو ، أو أغذية شعبية ، فضلا عن مجموعة من الوسائل التعليمية التي نفذها طلاب مدارس التعليم المجتمعي ، بإشراف عدد من معلمات التعليم المجتمعي .    

وأكد قاصد سعادته على مشاهدة هذه النوعية من الأنشطة التربوية المتمثلة فى التعليم المجتمعى ، وتقديم كافة الدعم لها ، مشيرا إلي هذه النوعية من المدارس تضم مواهب لا تقل عن مدارس التعليم العام والفني .

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