أكد رئيس جامعة أسيوط، الدكتور أحمد المنشاوي، أهمية وصف الواقع المصري بدقة، حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات التي تواجه البلاد، وذلك تنفيذا لتوجيهات التى تمت خلال اجتماع الرئيس السيسي مع أعضاء المجلس الأعلى للجامعات في جامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، وتمت مناقشة جودة التعليم العالي، إذ أكد الرئيس أهمية طرح الأفكار العلمية لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة.

المنشاوي: الرئيس السيسي يؤكد أهمية وصف الواقع المصري بشكل دقيق



ووصى الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية التوصيف الحقيقي للواقع المصري، وهو ما أكده الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط. يشدد الرئيس السيسي على أنه من الضروري أن يتم تصوير الواقع المصري بدقة تامة من أجل التعرف على التحديات والمشكلات التي يواجهها البلد، بهدف إيجاد حلول مبتكرة لهذه المشكلات.

يشدد الدكتور المنشاوي على أن الرئيس السيسي أشاد بأهمية تأهيل الطلاب في الجامعات ليكونوا على اتصال وثيق بمتطلبات سوق العمل، وبالتالي خلق فرص عمل حقيقية. يرحب رئيس جامعة أسيوط بالتطور الهائل الذي شهدته الجامعات المصرية في عهد الرئيس السيسي، سواء كانت جامعات حكومية أو أهلية أو حتى التكنولوجية. يُعتبر الرئيس السيسي مهتمًا جدًا بتطوير نظام التعليم والبحث العلمي في مصر، ويعمل بجد لتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لتحقيق تقدم حقيقي في هذا القطاع.

يجب أن نلاحظ أن جامعة أسيوط لديها جزء كبير من المسؤولية في تحقيق هذا الهدف. تلعب الجامعات دوراً حاسمًا في تطوير وبناء الكوادر البشرية المهرة وتزويدها بالمعرفة والمهارات اللازمة لسوق العمل. وتعد جامعة أسيوط أحد الأمثلة المشرفة على نجاح النظام التعليمي في مصر. وقد سجلت الجامعة إنجازات استثنائية في مجال التعليم والبحث العلمي تحت قيادة الرئيس السيسي.

بشكل عام، تعتبر البحث العلمي والتطوير التكنولوجي أساسيين في تحقيق التقدم والازدهار في أي بلد، ومن الواضح أن الرئيس السيسي يدرك هذا الأمر ويعمل جاهدًا لتشجيع البحث العلمي وتطوير البنية التحتية للتكنولوجيا في مصر. من خلال رؤية واضحة وتوجيهاته الملموسة، يتوقع أن يستمر النمو والتطور في قطاع التعليم والبحث العلمي في مصر تحت قيادة الرئيس السيسي.