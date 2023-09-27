في اطار تنفيذ تعليمات الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة في أسيوط، وتحت إشراف الدكتور جوزيف، مدير إدارة مستشفى صدفا المركزي.

قامت لجنة حقوق الإنسان والمكتب الإعلامي بالمستشفى بزيارة الأقسام الداخلية واستماع مقترحات وشكاوى المرضى. يأتي ذلك في إطار حرص مديرية الصحة على رفع كفاءة المنظومة الطبية في المحافظة.

ومن ضمن الأقسام التي تمت زيارتها هي قسم الطوارئ، وهو القسم الذي يستقبل جميع حالات الطوارئ والمرضى الحرجة. وقد تم استطلاع آراء المرضى والاستماع إلى شكاواهم ومقترحاتهم بشأن تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة.

وقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات الهامة لتحسين الخدمات الطبية في القسم، بما في ذلك توفير المزيد من الأطباء والممرضين المدربين على أعلى مستوى. كما تم تطوير البنية التحتية للقسم وتحديث التجهيزات الطبية لضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة بكفاءة وجودة عالية.

بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز التواصل والتفاعل المستمر مع المرضى وأسرهم من خلال تنظيم لقاءات دورية ومناقشة الاحتياجات والمشاكل التي يواجهونها. حيث يتم توفير قنوات اتصال سهلة وفعالة لتلقي الشكاوى والاقتراحات، وضمان استجابة سريعة وفعالة لاحتياجات المرضى.

وتهدف هذه الجهود والتحسينات المستمرة إلى تحقيق رؤية وزارة الصحة، والتي تسعى لتوفير خدمات صحية عالية الجودة ومتكاملة للجميع. وتعتبر هذه الزيارة من قبل لجنة حقوق الإنسان والمكتب الاعلامى فرصة للوقوف على مدى التزام المستشفى بتحسين الخدمات وتلبية احتياجات المرضى.

إن تعزيز كفاءة المنظومة الطبية في المحافظة هو أمر حيوي لتحسين الرعاية الصحية للمواطنين. وتعزز هذه الجهود الجماعية الرامية إلى تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية وتعزيز المنظومة الصحية في أسيوط.

لجنة حقوق الإنسان والمكتب الإعلامي بمستشفى صدفا المركزي تستمع لمقترحات وشكاوى المرضي