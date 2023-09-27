عاجل
افتتاح محطات مترو جديدة في الخط الرابع قريبا (قيديو) بكاء وعويل.. قصة عريس تحولت حياته لفاجعة في الفرح
الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

التشيك تُقرر شراء 24 مُقاتلة حربية من أمريكا

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن رئيس الوزراء التشيكي، "بيتر فيالا"، أن بلاده قررت شراء 24 مقاتلة حربية من طراز "إف-35" من الولايات المتحدة، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال فيالا في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "قررت الحكومة اليوم شراء 24 طائرة من طراز إف-35" المعروفة بأنها أسرع من الصوت، وستكون الطائرة الأولى جاهزة عام 2029".

وأضاف: "سيبدأ طيارونا التدريب على قيادتها في الولايات المتحدة، وستتسلم التشيك أولى المقاتلات عام 2031، وبحلول العام 2035 سنستلم جميع الطائرات الـ24".

الحكومة التشيكية 

وأكد فيالا أن الحكومة التشيكية تعتبر أمن مواطنيها أولوية قصوى، وأن افضل طريقة لضمان أمنهم هي تحديث قدرات جيش البلاد، وتزويده بكل ما يحتاجه.

ووفقًا لفيالا، أصبح نظام طائرات "إف-35" هو المعيار، حيث حصلت عليها معظم دول الناتو، وفي هذه الحالة تراهن جمهورية التشيك على الحصول عليها أيضا.

وتابع: "بما أن تعزيز العلاقات مع حلفائنا يلعب دورا مهما، فإننا بهذه الخطوة نقول لشركائنا نأخذ الدفاع عن بلادنا على محمل الجد وأنهم يستطيعون الاعتماد علينا".

مواد متعلقة

رئيس التشيك: أوكرانيا يجب أن تكون من يملي شروط السلام مع روسيا

التشيك.. الآلاف يتظاهرون ضد حكومة يمين الوسط

هاكرز يُهاجمون بنوكًا في التشيك ويُطالبون بوقف الدعم لأوكرانيا

سفير مصر في براغ يلتقي بنائب وزير خارجية جمهورية التشيك

محافظ الأقصر وسفير التشيك يبحثان سبل تعزيز العلاقات في السياحة والثقافة والتعليم

رئيس جامعة الأقصر يستقبل سفير التشيك لبحث سبل التعاون المشترك

رئيس التشيك يدعو لتبني التصويت الإلكتروني في بلاده
الجريدة الورقية