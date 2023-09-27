رئيس الاتحاد الأفريقي.. مصر لم تتطلب استضافة امم أفريقيا 2027

أكد الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الأربعاء، أن مصر لم تطلب التقدم باستضافة بطولة كأس أمم إفريقيا 2027 والتي ذهبت استضافتها إلى كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وقال موتسيبي: لم تتقدم مصر بأي طلب لاستضافة نسخة 2027 ، ولهذا قرر المكتب التنفيذي التصويت لمصلحة ملف كينيا وأوغندا وتنزانيا.

وواصل: الجمعية العمومية في الاتحاد الإفريقي اتفقت على دعم ملف المغرب المشترك مع إسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030.

وتقام النسخة المقبلة من البطولة في كوت ديفوار مطلع العام المقبل بمشاركة 24 منتخبا.