الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الفولية فيها 444.. السعرات الحرارية لحلوى المولد النبوى بالأرقام

حلوى المولد النبوي
حلوى المولد النبوي

تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن السعرات الحرارية الكامنة في حلوى المولد النبوي، خصوصًا مع الاحتفال بذكرى مولد النبوي الشريف هذه الأيام.

وحذرت وزارة الصحة والسكان من الإفراط في تناول حلوى المولد النبوى، وذلك منعا لخطورتها على الصحة.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن السعرات الحرارية الخاصة بأنواع الحلوى المختلفة للمولد النبوى حيث تعبر السعرات الحرارية لبعض حلوى المولد النبوى لكل 100 جرام طبقا لجداول تحليل الأطعمة.

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وجاءت السعرات الحرارية لكل حلوى كالآتي:

 

1- الفولية بها 444 سعرًا حراريًا 

 

2- الحمصية 387 سعرًا حراريًا 

 

3- السمسمية 619 سعرًا حراريًا 

 

4- الفستقية 630 سعرًا حراريًا 

 

5- اللوزية 650 سعرًا حراريًا 

 

6- البندقية 571 سعرًا حراريًا 

 

7- الملبن 382 سعرًا حراريًا 

 

8- النوجة 398 سعرًا حراريًا

 

9- اللديدة 526 سعرًا حراريًا 

 

جمال شعبان يحذر من "حلاوة المولد"

وكان قد حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، من تناول حلوى المولد النبوي، معتبرًا أن بها "سموم قاتلة".

وقال في منشور عبر حسابه على فيسبوك: "حلاوة مولد النبي فيها سموم قاتلة، أوصيكم ونفسي بتجنبها؛ لأن مكوناتها من السكريات والسمن الصناعي ومكسبات الطعم واللون والرائحة تؤذي القلب والشرايين".

 

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