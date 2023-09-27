وزارة الشباب تحتفي بذكري المولد النبوي الشريف تحت شعار «رسولنا..قـدوتنا»

بالتعاون مع الأزهر الشـريف

نظمت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ،وبالتعاون مع الأزهر الشريف ، احتفالية المولد النبوي الشريف علي مسرح الوزارة ، تحت شعار « رسولنا ٠٠ قـدوتنا » ، بمشاركة القيادات والكيانات الشبابية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني من مختلف محافظات الجمهورية ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة .

ونقلت إيمان عبدالجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني ، تحيات وترحيب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بجميع المشاركين في هذه المناسبة الروحانية الدينية الجليلة التي تعتبر من أغلى الاحتفالات لدى المسلمين في كافة أنحاء الأرض حيث تعكس ثقافة إنسانية، مستلهمة من العمق الروحي، المنبع الأصيل لوزارة الشباب والرياضة وقطاعاتها المختلفة في إيلاء المناسبات الدينية اهتماماً نوعياً، من خلال الاحتفالات التي تنظمها احتفاء بهذا الحدث العظيم.

بدوره قال الدكتور محمد غنيم مدير عام التعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية إلي :" إن الرسالة والسيرة المحمدية العطرة، هي منهاج متكامل ومدرسة مفتوحة على فضاءات القيم الإنسانية الرفيعة والمثل العليا، وتعزيز الجانب الأخلاقي والروحاني لدى الإنسان، وفي هذا اليوم المجيد تبرز العديد من التقاليد والأنشطة، داخل مراكز شباب وأندية الجمهورية ، تنشد فيها قصائد لمدح النبي ، تنفيذ سلسلة من المسابقات الدينية المتنوعة ، حيث تظل ذكرى مولد النبي المصطفى – صلوات الله وسلامه عليه – يوماً عظيماً أنار الكون كله بضيائه، هذا اليوم له مكانة خاصة عند نفوس المسلمين جميعاً .

وتحدث فضيلة الشيخ أسامه قابيل ، ممثلًا عن الازهر الشريف حول :" الأخلاق النبويه ودور القيادات الشبابيه "فقال إن احتفاءنا واحتفالنا اليوم بمولد خاتم الأنبياء والمرسلين احتفال بالقيم الراقية والأخلاق الفاضلة التي تمثلت في طبائع الأنبياء والمرسلين، الذين أنعم الله عليهم وفطرهم على الحق والخير والرحمة والعدل، إنه الإنسان الكامل الذي استوعب جميع الفضائل، وعظيم الأخلاق ورفيع الآداب حتى جذبت شخصيته ولاء المؤمنين، وإعجاب المخالفين، فشمائل النبي صلى الله عليه وسلم أجل من أن تحصى أو تستقصى، من قرأها تعلق به حبا، واستمسك بهديه عملا، فنال الخير وسعد في دنياه، فمحبته سبيل السعادة وطريق النجاة

وتخلل الاحتفال العديد من الفقرات المواكبة لهذه المناسبة الشريفة فقد تم عرض مجموعه من الاغاني التراثيه الخاصه بالمولد النبوي الشريف لفريق "حكايتنا"بقياده المايسترو ياسر مصطفى ، ونال إشادة جميع الحاضرين .



