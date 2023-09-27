أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سجلت أسعار الذهب في مصر، ارتفاعًا طفيفًا، مساء اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 2210 جنيهات الآن، بزيادة 5 جنيهات مقارنًة بصباح التعاملات، بالرغم من تراجع الأوقية عالميًا لتصل إلى مستوى 1887 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر الذهب عيار 24 الآن داخل محال الصاغة مستوى 2526 جنيها للجرام، فيما سجل صباح اليوم 2520 جنيها للجرام الواحد.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو الآن نحو 2210 جنيهات للجرام، بعدما افتتح التعاملات عند 2205 جنيهات للجرام الواحد.

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر الذهب عيار 18 داخل محال الصاغة مستوى 1894 جنيها للجرام، بعدما سجل صباح اليوم 1890 جنيها للجرام الواحد.

سعر الجنيه الذهب في مصر

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 17680 جنيها، دون إضافة مصنعية أو دمغة.

وتراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوياتها في أكثر من شهر، صباح اليوم الأربعاء، بضغط من قوة الدولار مع تعديل الأسواق توقعاتهم لسيناريو استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، وتراجع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.2% إلى 1،896.43 دولار للأوقية، مسجلًا أدنى مستوياته منذ 22 أغسطس الماضي، كما انزلقت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 1،914.40 دولار.

واستقر الدولار عند أعلى مستوياته في 10 أشهر أمام نظرائه الرئيسيين وسط استمرار ارتفاع عائدات السندات، على خلفية احتمالية الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول.