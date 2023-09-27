أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023

سجلت أسعار الذهب في الإمارات، ارتفاعًا خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 205.75 درهم، بعدما سجل أمس 197.55 درهم، رغم تراجع أسعار المعدن النفيس عالميًا .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 في الإمارات اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 205.75 درهم.

سعر الذهب عيار 24 في الإمارات

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 235 درهما.

سعر الذهب عيار 18 في الإمارات

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 176 درهما.

سعر الجنيه الذهب في الإمارات

سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 1646 درهمًا.

وتراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوياتها في أكثر من شهر، صباح اليوم الأربعاء، بضغط من قوة الدولار مع تعديل الأسواق توقعاتهم لسيناريو استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، وتراجع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.2% إلى 1،896.43 دولار للأوقية، مسجلًا أدنى مستوياته منذ 22 أغسطس الماضي، كما انزلقت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 1،914.40 دولار.

واستقر الدولار عند أعلى مستوياته في 10 أشهر أمام نظرائه الرئيسيين وسط استمرار ارتفاع عائدات السندات، على خلفية احتمالية الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول.

أسعار الذهب في مصر اليوم

أسعار الذهب عيار 24 يسجل 2520 جنيها.

أسعار الذهب عيار 21 يسجل 2205 جنيهات.

أسعار الذهب عيار 18 يسجل 1890 جنيهًا.

أسعار الجنيه الذهب 17640 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

وعن تطورات سعر الذهب في مصر فنجد أنه يتحرك في نطاقات ضيقة تحت المستوى 2225 جنيهًا للجرام عيار 21 وذلك بعد انتهاء تأثير اجتماع البنك المركزي الفيدرالي والمصري من الأسواق، ليعود التذبذب هو المسيطر على تحركات السعر حاليًا.

في حالة الهبوط التدريجي في السعر خلال الأسبوع القادم سيواجه المستوى 2200 جنيه للجرام ومن بعده يستهدف المستوى 2180 جنيه للجرام، وإذا زاد زخم البيع في حالة الهبوط يصل السعر إلى مستهدف 2150 ومن بعده 2130 جنيه للجرام.