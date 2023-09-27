حصلت بوابة الوفد الإلكترونية على صورة المجني عليها، التي أنهى حياتها خطيبها بطلقات نارية، عند عمارات العبور بطريق صلاح سالم.

نيرة أشرف جديدة ..ننشر صورة المجني عليها في حادث صلاح سالم

قد تمكن ضباط الشرطة من إلقاء القبض على متهم بإنهاء حياة خطيبته بطلقات نارية في شارع بالقاهرة، بعد إصابته واقتياده مباشرة إلى قسم شرطة النزهة للتحقيق معه.

وقد كشفت التحريات الأولية أن الفتاة تدعى “شيماء” 32 عاما جرى نقلها إلى أقرب مستشفى لمحاولة إسعافها، لكنها قد لفظت أنفاسها الأخيرة عقب إطلاق النيران عليها مباشرة.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن الفتاة كانت مخطوبة للمتهم "محمد" ويبلغ من العمر 37 عاما.

وعلى الفور ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم، وتم ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة.

