احتفالاً بيوم السياحة العالمي.. تنظيم أنشطة وفعاليات سياحية بمحافظات الجمهورية

في إطار الاحتفال بيوم السياحة العالمي الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام، تقوم وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية والسياحية بمختلف المحافظات المصرية.

وأشار اعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن شعار يوم السياحة العالمي هذا العام "السياحة والاستثمار الأخضر"، مشيراً إلى جهود الدولة المصرية لتحويل القطاع السياحي المصري إلى قطاع مستدام صديق للبيئة، مضيفاً أن الهيئة تهدف من خلال الفعاليات والأنشطة التي تنظمها بمختلف المحافظات المصرية احتفالا بهذا اليوم إلى الترويج للمقصد السياحي المصري بالإضافة إلى تنشيط السياحة الداخلية، وتعزيز الوعي السياحي والأثري لدى مختلف فئات المجتمع.

ومن جانبها، أوضحت مها جلال عيد مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أنه احتفالاً بهذا اليوم تنظم الهيئة، من خلال مكاتبها الداخلية بمختلف المحافظات المصرية، عدد من الأنشطة والفعاليات السياحية والفنية والثقافية لإلقاء الضوء على أهمية السياحة والتعريف بدور منظمة السياحة العالمية، وسبب اختيار يوم 27 سبتمبر ليكون يوم السياحة العالمي، واختيار "السياحة والاستثمار الأخضر" ليكون شعار الاحتفال بهذا اليوم هذا العام.

وأشارت نسرين عثمانلي مدير مكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي إنه بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني تم عرض عدد من الأفلام الترويجية عن المقصد السياحي المصري على شاشات العرض التعريفية الموجودة بمطار القاهرة الدولي، كما قام العاملين بمكتب الهيئة بالمطار بتوزيع المواد الدعائية عن المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من مقومات ومنتجاته وأنماط سياحية مختلفة ومتنوعة بالإضافة إلى الهدايا التذكارية، على المسافرين والسائحين.

وقالت إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أنه في إطار الاحتفال بهذا اليوم، نظمت الوزارة ممثلة في الهيئة رحلة سياحية توعوية لعدد من الشباب التابعين لمركز شباب كفر الأعسر بمحافظة الشرقية لزيارة منطقة أهرامات الجيزة وقصر محمد على بالمنيل، ما يأتي أيضا في إطار حرص الوزارة على تعزيز الوعي السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع ولاسيما الشباب وتعريفهم بأهمية السياحة والأماكن السياحية والأثرية التي تذخر بها بلدهم من خلال الرحلات والندوات السياحية التوعوية التي تنظمها بشكل مستمر بمختلف المحافظات المصرية.

تعرف على الأنشطة والفعاليات التي تنظما المكاتب الداخلية للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمختلف المحافظات المصرية احتفالا بيوم السياحة العالمي:

مكتب رمسيس:

بث عدد من الأفلام الدعائية التي أطلقتها الهيئة مؤخراً للترويج للمقصد السياحي المصري، وذلك على الشاشة العملاقة بمحطة سكك حديد مصر وشاشتي رصيف 1 و4 وذلك ترويجاً للسياحة الداخلية ولتحقيق أكبر نسبة مشاهدة من المترددين على المحطة من مختلف الجنسيات، وذلك بالتنسيق مع إدارة محطة سكك حديد مصر، بالإضافة إلى تخصيص مكتب استعلامات في بهو المحطة لتوزيع المواد الدعائية عن الأماكن السياحية والأثرية التي يذخر بها المقصد السياحي المصري والهدايا التذكارية.

هذا بالإضافة إلى عقد ندوة توعوية للعاملين في محطة مصر باختلاف وظائفهم للتعريف بيوم السياحة العالمي وشعاره هذا العام وتسليط الضوء على أهمية السياحة كمصدر للدخل القومي، والدور الذي تقوم به منظمة السياحة العالمية كإحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى تقديم الهدايا التذكارية وتكريم بعض العاملين ورجال شرطة السياحة والآثار لتعاونهم الإيجابي والمستمر مع مكاتب الهيئة. هذا بالإضافة تنظيم زيارة مجانية لبعض المترددين من السائحين لزيارة متحف سكك حديد مصر للتعريف به وذلك في إطار التعاون الدائم بين مكتب الهيئة برمسيس ومتحف سكك حديد مصر.

كما تم توزيع النشرات الدعائية وبعض الهدايا التذكارية على الجمهور من المصريين والعرب والأجانب، والاستعانة بأحد عازفي الموسيقى للتواجد بالمكتب يوم الاحتفالية لإضفاء نوع من البهجة والسرور على السائحين المترددين على مكتب الهيئة.

كما تم طرح أسئلة سياحية في صورة مسابقة على الزائرين وتوزيع الهدايا على الفائزين مع تنظيم مسابقة لاختيار أجمل صور تذكارية للسائحين في المزارات السياحية بعدستهم الشخصية مع توزيع الهدايا لأفضل صور عن معالم مصر السياحية والأثرية.

مكتب الهيئة بالهرم:

قام أعضاء المكتب باستقبال الوفود السياحية من مختلف الجنسيات خلال زيارتهم لمنطقة أهرامات الجيزة وتقديم الهدايا التذكارية لهم والمواد السياحية الدعائية عن المقصد السياحي المصري.

مكتب الهيئة بالفسطاط:

بالتنسيق مع المتحف القومي للحضارة المصرية تم إقامة مكتب استعلامات في بهو المتحف مزود بالنشرات السياحية والمواد الدعائية بمختلف اللغات لتوزيعها على رواد المتحف من مختلف الجنسيات.

مكتب الهيئة بالسويس:

تنظيم ندوة سياحية توعوية بمتحف السويس القومي حول موضوع "السياحة الخضراء" بحضور طلاب وطالبات مدرسة السويس الفندقية المتقدمة وموجهي مكتب الخدمة الاجتماعية.

مكتب الهيئة ببورسعيد:

قام أعضاء المكتب بالترحيب بالسائحين وتوزيع المواد الدعائية عليهم، وتنظيم ندوتين توعويتين عن السياحة وذلك بالتعاون مع المعهد العالي للسياحة والفنادق، ومركز النيل للإعلام ووزارة البيئة عن أهمية السياحة ويوم السياحة العالمي من خلال شعار هذا العام "السياحة والاستثمار الأخضر"، وتاريخ يوم السياحة العالمي وأسباب اختيار يوم 27 سبتمبر ليكون يوم السياحة العالمي.

مكتب الهيئة بالإسكندرية:

تنظيم معرض فني وأمسية شعرية بعنوان "الإسكندرية سياحة وفنون" وذلك بمركز الإبداع التابع لوزارة الثقافة، وورش عمل ومحاضرات عن شعار يوم السياحة العالمي هذا العام بمتحف الفنون الجميلة، هذا بالإضافة إلى تنظيم فعالية "سياحة الفنون" لمدة ثلاثة أيام وتشمل فنون إبداعية من رسم ونحت وتشكيل ومجسمات موزاييك وذلك بشاطئ أحد الفنادق وبمشاركة فنانين تشكيليين، وتنظيم فعالية مهرجان الأكلات التراثية food festival من خلال عرض الأكلات التراثية المصرية وحكي أصل كل أكلة بالإضافة إلى عرض أكلات عالمية تقدمها بعض الجاليات التي تعيش في الإسكندرية من خلال استضافة بعض القنصليات وذلك بأحد الفنادق بالإسكندرية.

كما سيتم تنظيم جولة سياحية في شارع فؤاد أحد أقدم وأعرق شوارع الإسكندرية، بالإضافة إلى تقديم عرض فني غنائي فلكلوري بدار الأوبرا بالإسكندرية يوم السبت القادم الموافق 30 سبتمبر الجاري.

مكتب الهيئة بمرسى مطروح:

عقد ندوة ثقافية بالتعاون مع مركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بعنوان "السياحة والاستثمارات الخضراء"، وتنظيم سباق ماراثون للشباب يشارك به 60 متسابق ممن تتراوح أعمارهم ما بين 15 وحتى 19 سنة، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح، بالإضافة إلى تنظيم احتفالية بمقر النادي الاجتماعي بمطروح بمشاركة الطلائع والشباب بمديرية الشباب والرياضة، وأعضاء النادي الاجتماعي من ذوي الهمم ويتضمنها تنظيم مسابقة ثقافية سياحية.

هذا بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل فنية إبداعية ومسابقة فنية للرسم والتلوين، وأعمال فنية من الفوم والكرتون بالإضافة إلى استخدام الخامات البيئية وتدوير المخلفات، مع التأكيد على ضرورة إتباع القواعد البيئية والممارسات الخضراء من أجل دعم وتنشيط السياحة الخضراء.

مكتب الهيئة بسيوة:

تنظيم ندوة بالتنسيق مع مكتبة مصر العامة التابعة لوزارة الثقافة، عن دور الهيئة في الترويج لواحة سيوة، وأوجه التعاون مع كافة الجهات لزيادة الإقبال لزيارة الواحة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على شعار منظمة السياحة العالمية لهذا العام وأهمية السياحة المستدامة والتحول للأخضر، وأهمية تعزيز الوعي السياحي لدي المجتمع السيوي بكل فئاته خاصة الشباب.

كما تم الحديث عن واحة سيوة ومقوماتها السياحية والطبيعية واهتمام القيادة السياسية بالواحة وأهمية تعظيم الاستفادة من المقومات المتنوعة والثرية بها، والحديث عن أهم المقاصد السياحية والمواقع الأثرية بالواحة، وأهمية الواحة من الناحية التاريخية، بالإضافة إلى الحديث عن مكتبة مصر العامة بسيوة كأول مكتبة خضراء صديقة للبيئة وأنها تمثل إضافة قوية للمجتمع السيوي وزوار الواحة.

وفى ختام الاحتفالية تم توزيع الهدايا التذكارية للسائحين والمشاركين بالاحتفالية وتنظيم جولة بالمكتبة ومتحف البيت السيوي.

مكتب الهيئة بالأقصر:

تم تنظيم، صباح اليوم، احتفالية بمعابد الكرنك بالتنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وقطاع الصوت والضوء، تضمنت فعالياتها عروض فنية لفرقة الأقصر للفنون الشعبية، وعرض تنورة مصاحب للموسيقى مع استقبال متميز للسائحين وعروض فلكلورية لتلاميذ المدارس يرتدون فيها الزي الفرعوني، فرقة مكتبة مصر العامة وتلاميذ المدارس، وحملة الأعلام من الشباب والرياضة، كما يتضمن برنامج الاحتفالية زراعة شجرة بساحة المعبد بمناسبة السياحة والاستثمار الأخضر. كما تم توزيع المواد السياحية الدعائية عن المقصد السياحي المصري والهدايا التذكارية على السائحين.

وسيتم مساء اليوم إضاءة معابد الكرنك بمشاركة قطاع الصوت والضوء، وإقامة ندوة ثقافية سياحية وأثرية بمكتبة مصر العامة.

مكتب الهيئة بالغردقة:

توزيع المواد الدعائية عن مدينة الغردقة ومختلف المقاصد السياحية المصرية وما تتمتع به من مقومات سياحية وأثرية على السائحين بمطار الغردقة. كما تم إقامة مكتب استعلامات مزود بالمواد السياحية والدعائية وشاشات لعرض الأفلام الترويجية عن المقصد السياحي المصري والهدايا التذكارية خلال فعاليات كرنفال يوم السياحة العالمي للفنون الذي يُقام بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر خلال الفترة من 21 وحتى 27 سبتمبر الجاري تحت رعاية وزارات السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والثقافة ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية، والشباب والرياضة وينظمه شركة أوستراكا للفنون، وذلك في إطار الاحتفال بيوم السياحة العالمي.

مكتب الهيئة بالمنيا:

تنظيم احتفالية بالتنسيق مع إدارة السياحة بمحافظة المنيا تتضمن تنظيم ماراثون مشي بداية من النادي الرياضي حتى ديوان عام المحافظة، وتقديم عروض فنية وشعبية، ومعرض سياحي يتم خلاله عرض نشرات سياحية وبرديات وبعض المجسمات لأشكال ورموز فرعونية وبعض المشغولات اليدوية وورش رسم وتلوين للأطفال وإطلاق البالونات الطائرة في سماء المحافظة، بالإضافة إلى تنظيم ندوة سياحية توعوية عن السياحة الريفية.

مكتب الهيئة بأسيوط:

تنظيم احتفالية تحت عنوان "أسيوط والسياحة" بالتعاون مع رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي وتتضمن الاحتفالية ندوة عن السياحة تحت عنوان "أسيوط صانعة الحضارة"، وعرض فيلم تسجيلي عن معالم أسيوط السياحية، وعرض غنائي لفرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقي العربية، بالإضافة إلى عرض مسرحي فرعوني مع تنورة لفرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة أسيوط، وعرض غنائي لفرقة نور للمكفوفين، ومعرض للأعمال والمشغولات اليدوية من الأرابيسك.

