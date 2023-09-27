اجتماع إسرائيلي سعودي سري رفيع المستوى في المملكة.. تقرير عبري يُوضح

ذكرت "هيئة البث الرسمية العبرية"، أن مسؤولًا إسرائيليًا رفيعًا اجتمع مع مسؤول سعودي سياسي في المملكة قبل 7 أيام، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء.

وأفادت بأن الاجتماع السري رفيع المستوى جمع المدير العام لوزارة الصحة سيفي مندلوفتش ومسؤولا سياسيا سعوديا.

وأضافت أن مندلوفتش سافر نيابة عن وزير الصحة موشيه أربيل لإجراء اجتماع مهني مع المسؤول السعودي الكبير في المملكة.

وتُشير المصادر نفسها إلى أنه لم يتم الكشف عن الاجتماع والذي كان جزءا من سلسلة اجتماعات سرية تدار خلال الأيام الأخيرة في إطار تطور العلاقات بين إسرائيل والسعودية، والتي لا يزال جزء منها ممنوعا من النشر.

وأوضحت أن الاجتماع تم قبل "التصريح الهام والتاريخي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حول تقدم العلاقات بين البلدين".

وأكدت الهيئة أن ديوان وزير الصحة الإسرائيلي رفض التعقيب على التقرير الذي أوردته "كان".

جدير بالذكر أن وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس، وصل الثلاثاء إلى الرياض للمشاركة في مؤتمر دولي، كما سيتوجه وزير الاتصالات الإسرائيلي إلى المملكة الأسبوع القادم، حسبما ذكرته الهيئة.

عقبات كبيرة تُعيق تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية.. صحيفة أمريكية تُوضح

تطرقت صحيفة "The Washington Post" الأمريكية في مقال نشرته، للعقبات الحقيقية والكبيرة التي لا تزال تقف حجر عثرة لأي اتفاق تطبيع مُحتمل بين السعودية وإسرائيل، وتناولت في هذا الشأن تصريحات أدلى بها مُؤخرًا مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، إذ قال إن الولايات المتحدة والسعودية في المراحل الأولى من المُفاوضات بهدف تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب.

وذكر تساحي هنغبي لمجموعة من المراسلين الدوليين "نعلم أن الجانبين جادان للغاية بشأن هذه القضية"، مضيفا أن إسرائيل تم تحديثها "عن كثب" بشأن تقدم المحادثات وأن تل أبيب تتوقع الوصول إلى مسودة اتفاق في شهر ديسمبر.

كما شدد على أن تل أبيب ليست مستعدة لتقديم "تنازلات ذات مغزى" بشأن قضية إقامة دولة فلسطينية التي يعتقد أنها أحد الشروط المسبقة التي وضعتها الرياض من أجل ضمان حصول تقارب مع إسرائيل.

وأكد هنغبي أيضًا أنه "من أجل التطبيع مع السعودية لن تدفع إسرائيل ثمن أمنها".