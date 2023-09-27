الخلاف على ري الأرض الزراعية .. إصابة سائق وعامل خلال مشاجرة بطوخ

أصيب سائق وعامل في قرية أجهور الكبرى دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، اثر حدوث مشاجرة بين طرفين، بسبب الخلاف على أولوية ري الأرض الزراعية الخاصة بكل طرف، ونتج عنها إصابة أحد الطرفين بإصابات قطعية بالرقبة واليد، والآخر بكسر بالساق، جرى نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

الخلاف على رى الأرض الزراعية ..إصابة سائق وعامل خلال مشاجرة بطوخ

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعى، باستقبال عامل، مصاب بجروح قطعية بالرقبة واليد، وأخر بكسر بالساق، إدعاء مشاجرة بينهما بمنطقة أجهور الكبرى دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين، بمنطقة أجهور الكبرى دائرة المركز بسبب الخلاف على ري الأرض الزراعية الخاصة بكل منهما، تعدى خلالها أحد الطرفين على الآخر بسلاح أبيض "مطواة" وأحدث إصابته بجروح قطعية بالرقبة واليد، فيما أصيب الأخر بكسر بالساق، جرى نقل المصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.أصيب 8 أشخاص بحالات اختناق في حريق نشب بمصنع للملابس في المنطقة الصناعية الأولى دائرة قسم شرطة العبور، وجاري التعامل مع الحالات من قبل الإسعاف.

نشوب حريق بمصنع تريكو أي بي أي

وفي سياق اخر ، شهدت منطقة العبور بمحافظة القليوبية، نشوب حريق بمصنع تريكو أي بي أي، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية للمشاركة في إخماد النيران.

حريق بمصنع تريكو

كما كشفت المعاينة الأولية لحريق نشب في مصنع تريكو أي بي أي للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، أن المصنع مكون من أربعة طوابق على مساحة 1500 متر، والحريق شب في آخر دورين الثالث والرابع.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغا باندلاع حريق داخل مصنع تريكو أي بي أي، وعلى الفور انتقلت قوة من وحدة الحماية المدنية بالقليوبية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وفور وصول سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية إلى مكان اندلاع الحريق تم فرض كردون أمني حول منطقة اندلاع النيران، لمنع امتدادها للمصانع المجاورة، كما تم التعامل الفوري مع النيران لمحاولة إخمادها.

ودفعت الحماية المدنية بالقليوبية، بـ 16سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق في مصنع ملابس مكون من طابقين علي مساحة 1500 متر ودفعت الحماية المدنية بالقليوبية بـ16 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.