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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثمان مجهول بالقناطر الخيرية

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

تكثف الأجهزة الأمنية  بمديرية أمن القليوبية، جهودها لكشف لغز العثور على جثمان شخص داخل مروى مائي بمنطقة أبو الغيط دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، حيث تبين أن الجثمان لشخص مجهول الهوية ويرتدى كامل ملابسه ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية، ولم يتعرف عليه أحد من أهالي المنطقة.

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كشف لغز العثور على جثمان مجهول بأبو الغيط بالقناطر الخيرية 

وقد جرى نقل الجثمان لمستشفى القناطر الخيرية المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بنشر صورة المتوفي للتوصل لأهليته ورفع البصمات الخاصة به، وطلب تحريات المباحث عن الواقعة وملابساتها وصولا لهوية المتوفي.

كانت البداية  بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثمان شخص داخل مروى مائي بمنطقة أبو الغيط دائرة المركز.


على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثمان شخص مجهول الهوية بمروي مائي بمنطقة أبو الغيط دائرة المركز، ويرتدى كامل ملابسه ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية، ولم يتعرف عليه أحد من أهالي المنطقة، وجرى نقل الجثمان للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كما تمكنت مباحث القليوبية القبض على عنصر إجرامي لاتهامه بالإتجار في المخدرات بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حيث ضبط بحوزته كميات من الهيروين وسلاح ناري وذخيرة وأحيل المتهم لجهات التحقيق والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها.

وردت معلومات سرية للمقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، تفيد بقيام عنصر إجرامي له معلومات جنائية بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزته أسلحة نارية.

وتم عرض المعلومات على اللواء نبيل إسماعيل مدير أمن القليوبية، وفي أحد الأكمنة تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم وبحوزته كمية من الهيروين تزن كيلو جراما وكمية من مخدر الآيس وبندقية آلية وخزينة وعدد من الطلقات النارية، ومبلغ مالي و2 ميزان حساس.


وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

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