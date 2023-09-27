الكشف على 1077 مريض في قافلة علاجية بكوم بني مراس بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارةا لصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية الاثنين و الثلاثاء الماضيين في قرية كوم بني مراس مركز طلخا، وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل بالدقهلية، حيث تم توقيع الكشف على1077 مريضاً وضمت 8 عيادة منهم (باطنة – أطفال - جراحة - جلدية - اسنان - تنظيم أسرة ). فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray

وتضمن توقيع الكشف الطبى باطنة 167 أطفال 116 جراحة 162 أنف وأذن 87 جلدية 117 أسنان 145 عظام 122 نسا و تنظيم اسرة161، كما تم إجراء عدد 145 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 41 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 105مرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 15 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم.



من جانبه لفت وكيل الوزارة، إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 38 ندوة تثقيفية و114حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.



يأتي ذلك ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.