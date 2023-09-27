نشرة الحوادث| ضربها بالرصاص وهرب.. موظف ينهي حياة زميلته ومسن يعتدى على زوجة ابنه

شهدت جامعة القاهرة اليوم الأربعاء واقعة مأساوية، إذْ أقدم موظف على قتل زميلته رميًا بالرصاص داخل كلية الآثار وفر هاربًا.

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة مقتل موظفة على يد زميلها بالرصاص بكلية الآثار داخل جامعة القاهرة.

موظف يطلق الرصاص على زميلته داخل جامعة القاهرة:

تم نقل الجثة داخل المشرحة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بندب لجنة من الطب الشرعي للوقوف على تفاصيل الجريمة وتحديد سبب وتاريخ الوفاة وبيان ما بها من إصابات.

تم فرض كردون أمني في محيط الجريمة وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وكلفت بالتحفظ على كاميرات المراقبة وسرعة الانتهاء من تحريات المباحث وضبط المتهم.

وشهدت كلية الآثار داخل جامعة القاهرة بمبني رعاية الشباب منذ قليل وقوع موظفة قتيلة على يد زميل لها بعدما أطلق عليها النيران، ولاذ بالفرار.

تواصل الأجهزة الأمنية تكثيف جهود البحث للقبض على المتهم الهارب ومعرفة ملابسات الحادث، وجار فحص كاميرات المراقبة لتحديد مكان هروب المتهم.

تلق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من قسم شرطة الجيزة، يفيد ببلاغ من إدارة جامعة القاهرة بقيام موظف بالجامعة بدخول مبني رعاية الشباب التابع لكلية الآثار، وإطلاق أعيرة نارية على إحدى الموظفات أدت لوفاتها وفرَّ هاربًا، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.



بيسألني عن طريقة الجماع مع جوزي.. تفاصيل اعتداء مسن على زوجة نجله:



رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بالاعتداء على زوجة نجله، وأيدت حكم الحبس الصادر ضده لمدة عامين مع الشغل في الاتهامات الموجهة له.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالودود زلمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالله، وعطية أحمد عطية، وأمانة سر حازم خيري.

أصدرت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المري وعضوية المستشارين سعيد عبد الرشيد السمادوني، ومحمد خيري الشرنوبي، حكمها بمعاقبة المتهم في قضية النيابة العامة رقم ۱۸۵۸۷ لسنة ۲۰۲۱ قسم أول المنصورة، بالحبس لمدة عامين مع الشغل في الاتهامات الموجهة ضده.



شهدت المجني عليها أمام المجني عليه، بأنه على أثر خلافات زوجية بينها وبين زوجها، قام ابن المتهم الأخير يراودها عن نفسها وفوجئت به يدخل مسكنها ويحتضنها من الخلف ويلامس بجسمه مؤخرتها ووضع يدع على ثدييها، ولما صدته راح يرسل لها بكثافة رسائل عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس آب" يسألها عن طريقة جماع زوجها لها ودعوتها إلى علاقة جنسية معه.

أدلى والد المجني عليها في شهادته أنه على أثر إبلاغه بانهيار ابنته المجني عليها وسقوطها أرضًا فقد هرع إليها وعلم منها أن المتهم - حماها - هتك عرضها في مسكنها ويراودها عن نفسها ويرسل إليها رسائل جنسية.

سقوط المتهم بإنهاء حياة شخص في مشاجرة بالإسكندرية:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مينا البصل بمديرية أمن الإسكندرية، بحدوث مشاجرة بدائرة القسم ووجود متوفٍ.

بالفحص تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من طرف أول "مالك محل "له معلومات جنائية" مصاب بجرح طعنى بالفخذ الأيمن ووفـاته متأثرًا بإصابته، طرف ثان "عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بجوار المحل الخاص بالمتوفـى لخلافات الجيرة، قام على إثرها الثانى بالتعدى على الأول بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شاهد عيان يروي تفاصيل إنهاء حياة فتاة على يد خطيبها بطلق ناري في الشارع:

على غرار مقتل الطالبة نيرة أشرف، أنهى شاب حياة خطيبته السابقة بطلق ناري في صلاح سالم بمصر الجديدة، بعدما رفضت استكمال العلاقة، لفظت أنفاسها الأخيرة قبل الوصول إلى المستشفى.

شاهد عيان يروي تفاصيل إنهاء حياة فتاة على يد خطيبها بطلق ناري فى الشارع.

وقال أحد شهود عيان لبوابة الوفد تفاصيل الواقعة، أن المجني عليها أثناء الانتهاء من عملها، وبالتحديد أمام عمارات العبور بصلاح سالم، وكان فى انتظارها شخص، وعندما شهدها تسير، انتهز الفرصة وأخرج سلاحًا ناريًّا وأطلق عيارًا ناريًّا تجاه الفتاة في وسط الشارع، حتى سقطت قتيلة وسط بركة من الدماء حولها.

وتلقى قسم شرطة مصر الجديدة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع جريمة قتل فتاة على يد شاب بعد وقوع مشاجرة بينهما بدائرة القسم.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث تبين بوقوع مشاجرة تنتهي بقيام المتهم بضرب فتاة بطلق ناري بالجسد لينهي حياته، وتبين خلال العثور على جثة الفتاة شيماء عبدالكريم، مقيمة في منطقة حدائق القبة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة.

3 أكتوبر ..استئناف الحكم علي المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبدالمنعم



أجلت محكمة مستأنف المقطم، اليوم الثلاثاء، الاستئناف المقدم من المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبدالمنعم على حكم حبسهم عامين مع الشغل، إلى جلسة 3 أكتوبر المقبل.

قضت محكمة جنح المقطم المنعقدة بجنوب القاهرة، بمعاقبة المتهمين في قضية النصب على الفنان صبري عبدالمنعم بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ.

تبيّن انقضاء الدعوى بشأن متهمة توفيت بالسجن، وتم التحفظ على المتهمين المخلى سبيلهم على ذمة القضية عقب صدور حكم الإدانة.

تبيّن أن المتهمة الأولى تُعد ممثلة الشركة المشار إليها، إذْ حررت له شيكًا بنكيًا دون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، لكنه فوجئ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيلًا عامًا ببيع الشقة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 10 متهمين تم ضبط 8 منهم، وجارٍ ضبط وإحضار الآخرين.