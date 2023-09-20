وفاة عنصر إجرامي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة (مطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد و10 سنوات فى جنايتى "إستعمال قسوة" ، ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضية "سرقة مهمات مواقع إنشائية بالإكراه") وشقيقه لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة خامات بناء من عدد من المواقع الإنشائية وتهديد وترويع القائمين على العمل بها للحصول على مبالغ مالية بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة.

وفاة العنصر شديد الخطورة وضبط شقيقه

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن وفاة العنصر شديد الخطورة وضبط شقيقه، وعُثر بحوزتهما على (2 بندقية آلية – عدد 900 طلقة – 21 خزينة - 4 سلاح أبيض - رشاش - 6 أجهزة لاسلكى - 5 شواحن - تليسكوب - نظارة رؤية ليلية - 3 سيارات "إثنين منهم بدون لوحات معدنية" - مولد كهربائى - كمية من حديد التسليح والزوايا المتحصل عليها من وقائع السرقة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.