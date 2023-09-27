قيادات المرأة العربية يشارك فى مبادرة "نبض العرب" لإنقاذ ضحايا الحرب فى السودان

شارك وفد من إتحاد قيادات المرأة العربية برئاسة الدكتورة بدرية سليمان والمستشار القانوني للإتحاد المستشار عدلي حسين والأمين العام للإتحاد الدكتورة هالة عدلي حسين والدكتورة إقبال السمالوطي رئيس اللجنة الإجتماعية للإتحاد والمهندسة أزهار عثمان ممثلة الإتحاد بالسودان والدكتورة ريهام العاصي ممثلة فرع ج.م.ع والدكتورة نداء الحديدي "عضو مؤسس بالإتحاد" والأستاذة سوسن صالح " المتحدث الإعلامي للأمانة العامة للإتحاد "في إجتماع "مبادرة نبض العرب" الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية لمساندة السودانيين المتأثرين بالحرب

تم عقد اجتماع مبادرة "نبض العرب" لإسناد السودانيين المتأثرين بالحرب في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم الثلاثاء الموافق 26/9/2023. وخاطب السفير محمد عبدالله التوم، القائم بأعمال سفارة جمهورية السودان لدى القاهرة، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وأوضح هدف الاجتماع هو تقديم تنوير عن مبادرة نبض العرب ومحاور عملها وأهدافها واستعراض الظروف الصعبة التي يواجهها السودانيين المتأثرين بالحرب في السودان.

وشارك في الاجتماع معالي السيد / احمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية راعي المبادرة، ومعالي الدكتور / عصام شرف رئيس مجلس الوزراء السابق لجمهورية مصر العربية رئيس اللجنة العليا للمبادرة ، ومعالي الدكتور / كمال حسن على الامين العام المساعد السابق لجامعة الدول العربية نائب رئيس اللجنة العليا للمبادرة ، وعدد كبير من الرؤساء والامناء العاميين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة ،وعدد من الشخصيات العامة الناشطة والمهتمة بالعمل الإنساني والاجتماعي في المنطقة العربية.

وأوضح مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، الوزير المفوض/ محمد خير عبد القادر، أن الإجراءات التي قامت بها "مبادرة نبض العرب" هي للتصدي للمشاكل التي تواجههم في الداخل والخارج وبخاصة قضايا الإيواء والصحة والتعليم والدعم النفسي والاجتماعي، وتوضيح ما هو مطلوب لتحقيق أهداف المبادرة في المرحلة القادمة من خلال شرح مجالات العمل المشترك وفرص التعاون والتنسيق مع آليات عمل المبادرة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار تخفيف آثار الحرب المدمرة على الشعب السوداني في الداخل والخارج، وهو خطوة إنسانية مهمة لدعم السودانيين المتأثرين بالحرب، وتقديم الدعم اللازم لهم للتخفيف من معاناتهم.



