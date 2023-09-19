الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

"حرب السودان".. تبادل للاتهامات حول استهداف مبان مهمة

حرب السودان
حرب السودان

بعد استهداف مبان مهمة في العاصمة السودانية واشتعال النيران فيها، تبادلت الفصائل المتحاربة في البلاد، الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو اللوم.

 

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وتصاعد دخان أسود، الأحد، من في ناطحة سحاب مشهورة ذات واجهة زجاجية، وهي برج شركة النيل الكبرى للبترول المكون من 18 طابقا.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية النيران تشتعل في أبراج أخرى تضم وزارة العدل في وهيئة الضرائب.

واتهمت وزارة الخارجية، التي يسيطر عليها الجيش السوداني، في بيان يوم الاثنين، قوات الدعم السريع شبه العسكرية بـ"استهداف عدد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى والمهمة والمباني التجارية في البلاد" خلال اليومين الماضيين.

وفي وقت سابق، ألقت قوات الدعم السريع باللوم على القوات المسلحة السودانية في تنفيذ "هجمات في الخرطوم"، قالت إنها "أثرت على المرافق الحيوية".

وتصاعدت حدة القصف الجوي منذ اندلاع القتال في منتصف أبريل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقد أصابت بعض تلك الغارات الجوية مناطق مأهولة بالسكان، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين.

 

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