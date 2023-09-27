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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

القبض على متهم بالاتجار في الألعاب النارية

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

ألقت الداخلية القبض على عاطل بالإسكندرية لقيامه بالاتجار فى الألعاب النارية والترويج لنشاطه عبر موقع "فيس بوك".

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معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الألعاب النارية وحيازتها.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل- مقيم بمحافظة القليوبية) بالإتجار فى الألعاب النارية، والترويج لنشاطه من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية.. وبحوزته (كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام).

 

بمواجهته أقر بقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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