الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر الحديد اليوم الأربعاء في مصر

الحديد
الحديد

 شهد الحديد خلال تعاملات اليوم الأربعاء تباينًا في الأسعار، حيث شهد سعر حديد عز تراجعًا، وارتفاعا في الاستثماري، إذ وصل سعر طن الأسمنت في السوق المصرية إلى 1959.46 جنيه.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الحديد خلال تعملات اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

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سعر الدقيق خلال تعاملات اليوم الأربعاء عند تاجر الجملة

أسعار الحديد اليوم الأربعاء في مصر

الحديد

سعر الحديد الاستثماري للطن

35006.94 جنيه، بقيمة تغيير في السعر بلغت نحو +836.01 جنيه.

 

سعر حديد عز للطن

36016.65 جنيه، بقيمة تغيير في السعر نحو +3384.5 جنيه.

 

سعر الأسمنت الرمادي للطن

1959.46 جنيه بقيمة تغيير في السعر نحو -36.25 جنيه.

 

أسعار الحديد والأسمنت في مصر

أسعار حديد التسليح، اليوم الأربعاء 27-9-2023، بلغ سعر الحديد في شركة عز نحو 36016.65 جنيه، بقيمة تغيير في السعر نحو +3384.5 جنيه.

 

أسعار الأسمنت في مصر

بلغ سعر أسمنت السويدى أرض المصنع 1350 جنيهًا للطن، والمخصوص 1380 جنيهًا للطن، والممتاز 1480 جنيهًا للطن، وحلوان +587.37 جنيه للطن.

 

كيف انخفض سعر الحديد في مصر 20 ألف جنيه في مايو وانخفض خلال أغسطس الجاري؟

كان سعر الحديد في مصر ارتفع 20 ألف جنيه، بعد أن سجل ما يقرب من 43 ألف جنيه الثلاثاء 2 مايو 2023، وسجل سعر الحديد في مصر خلال الشهرين الماضيين 18 ألف جنيه بعد موجة الارتفاع الجنونية التي ضربت سوق الحديد في مصر.

 

وعاد سعر طن الحديد للانخفاض مرة أخرى بعدما سجل في السوق المصرية الإثنين 21 أغسطس 2023، نحو 35 ألف جنيه، ما يعني أن الطن خسر 8 آلاف جنيه.

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