سعر الدقيق خلال تعاملات اليوم الأربعاء عند تاجر الجملة

سعر الدقيق.. شهدت أسعار الدقيق خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية ولدى تاجر الجملة استقرارا في الأسعار، واستقر سعر الدقيق "بروتين/27" في السوق المحلي، ليصل إلى 13,450 جنيه للطن.

وفي الآونة الأخيرة شهدت الاسواق عدة قفزات لبعض السلع، ولهذا يسعى الكثيرين من المهتمين بالحرص على متابعة كل ما هو جديد عن سعر الدقيق والردة وغيرهم في الأسواق التجارية.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدقيق خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الاسواق المصرية ولدى تجار الجملة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الدقيق اليوم الأربعاء

الردة

الدقيق بروتين 27

استقر سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلية، ليصل إلى 13,450 جنيه للطن.

الدقيق بروتين 24

كما ثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليسجل سعر الطن ليصل إلى 13,250 جنيه.

سعر الردة للتاجر في السوق المحلي

وشهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، استقرارًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 7,700 جنيه.

ويعتبر الدقيق من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائه، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

سعر الدقيق الفينو اليوم

ومن المعروف لدى الجميع أن مصر تعد من أوائل الدول التي تستخدام القمح، إذ يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن.